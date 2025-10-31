Почему люди видят монстров в темноте: есть научное объяснение

Темнота всегда вызывала у людей страх и настороженность. В отсутствии света мозг начинает работать иначе: он пытается заполнить пробелы в восприятии, создавая образы, которых на самом деле не существует. Именно поэтому мы часто "видим" движение, тени или даже монстров в темноте.

Видео дня

Этот эффект имеет научное объяснение. Современные исследования показывают, что страх темноты связан не только с эмоциями, но и с физиологическими особенностями зрения.

Большинство из нас воспринимает зрение как объективное отражение мира.

"Мы считаем, что видим именно то, что существует на самом деле. Но наше зрение можно обмануть. Это сложная система биохимических и нейрологических процессов", – объяснил Скотт Э. Броди, профессор офтальмологии Колумбийского университета.

Зрительные иллюзии – лучшее тому подтверждение. Они показывают, что наши глаза и мозг работают не как камера, а как сложный интерпретатор сигналов. Например, если слегка нажать пальцем на веко, вы увидите движущийся светлый круг. Это не галлюцинация, а результат механического давления на сетчатку.

Нейроны реагируют на раздражение – и мозг "дорисовывает" световое пятно. Это явление называют фосфенами (от греческого phos – свет, phainein – показывать). Мы видим свет, даже когда его нет.

Даже когда мы гасим свет, наши глаза не "выключаются". Сетчатка продолжает работать – просто в дело вступают палочковые клетки, которые более чувствительны к слабому освещению. Именно поэтому в темноте мы лучше замечаем движения с краев поля зрения – там палочек больше всего.

В темноте мозг продолжает получать сигналы, хотя света уже почти нет. Маленькие колебания в работе клеток создают случайные импульсы, которые мозг может трактовать как "что-то" – мигание, тень, пятно. Это – визуальный шум, или "оптический статик".

Таким образом, когда вы смотрите в темноту и кажется, что что-то движется – это не призрак, а обычная химия и электричество вашей нервной системы.

Даже в полной темноте мы не видим абсолютную черноту. То, что воспринимается как "темнота", на самом деле имеет сероватый оттенок. Этот феномен называется эйгенграу (eigengrau), или "собственная серость". Его впервые описал немецкий физик Густав Фехнер в XIX веке.

Причина – в постоянной активности зрительного нерва, который генерирует слабые электрические сигналы даже без света. Мозг считывает их как тусклые вспышки или равномерную серую вуаль, будто шум телевизора без сигнала. Именно поэтому "абсолютная темнота" для человека – иллюзия. Мы всегда видим немного больше, чем ничего.

Когда визуальные сигналы ослабевают, другие ощущения резко обостряются. Мы слышим каждый скрип, каждое дуновение ветра. Тело напоминает о себе – мы чувствуем собственные руки, положение тела в пространстве. Эта способность называется проприоцепцией – "внутренним зрением", которое помогает мозгу знать, где мы находимся. В сочетании с подсознательным страхом неизвестного, этот эффект может создать ощущение присутствия кого-то рядом.

Вот почему, когда мы лежим в темноте, каждый шорох кажется угрозой, а каждая тень – монстром. Это не сверхъестественное – это просто мы сами, усиленные биологией и фантазией.

Итак, причина, почему мы видим монстров в темноте, кроется не в самой темноте, а в том, как наш мозг реагирует на отсутствие информации. Когда нет света – он начинает придумывать. Иногда эти выдумки ужасают.

Ранее OBOZ.UA объяснял, почему ученые не советуют брать в руки телефон сразу после пробуждения.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.