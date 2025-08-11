Почему люди разговаривают во сне: ученые нашли объяснение

Во время сна ночью люди могут вести себя очень необычным образом. Смеяться, что-то лепетать и даже вполне четко что-то говорить.

Это явление в науке называется сомнилоквия, и оно считается достаточно распространенным в человеческой популяции. Как оно появилось, для чего может быть нужным и является ли оно опасным, разбиралось издание IFL Science.

Почему мы разговариваем во сне

Точной причины сомнилоквии ученые не знают. Это одна из загадок нашего организма, как и икота или появление мурашек на коже во время мочеиспускания. Но явление это весьма распространенное – двое из трех людей в какой-то момент своей жизни разговаривают во сне. Среди детей это случается даже чаще – каждый второй малыш разговаривает во сне. Считается, что так случается из-за незрелости их мозга. Он неспособен переключаться между бодрствованием и сном так же плавно, как у взрослых. Детям также требуется больше сна и меньше прерывистого сна, чем взрослым, а это означает, что у них просто есть больше шансов для проявления сомнилоквии.

Факторами, которые повышают вероятность болтовни во сне среди взрослых, являются определенные проблемы с психическим здоровьем, такие как тревожность, депрессия или посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Тем не менее основными "ответственными" за сомнилоквию ученые все называют гены. Похоже, что она чаще встречается у родственников и часто сочетается с другими похожими проявлениями, такими как скрежет зубами, кошмары или лунатизм.

Фактором, который повышает ваши шансы разговаривать во сне, является стресс. Когда мозг перегружен работой, учебой, деньгами, социальными обязательствами и остальными проблемами, сопровождающими современную жизнь, ему иногда трудно переключаться между сном и бодрствованием. Это, в свою очередь, приводит к расстройствам сна. "Вы спите, но часть вашего мозга еще не полностью перешла в режим сна", – объяснила в прошлом году Милена Павлова, невролог больницы Mass General Brigham и медицинский директор Клинической лаборатории сна в больнице Brigham and Women's Faulkner Hospital. "Так что вы продолжаете делать во сне то, что обычно делаете во время бодрствования", – добавила она.

С другой стороны, разговоры во сне могут быть просто симптомом недомогания или побочным эффектом лечения. Это часто случается, например, у людей с высокой температурой или под воздействием наркотиков или алкоголя. И речь идет не только о запрещенных наркотиках: некоторые лекарства, включая антидепрессанты, средства от астмы или снотворные препараты также связаны с разговорами во сне.

Опасно ли разговаривать во сне

Обычно такое поведение не представляет никакой угрозы. Оно даже не особо влияет на качество сна. Хотя и может раздражать тех, кто спит рядом.

Тем не менее, в некоторых случаях сомнилоквия может быть симптомом чего-то более опасного. Например, она может быть связана с ночными апноэ – синдромом, при котором ваше тело случайно забывает, что ему нужно дышать. А когда она сочетается с лунатизмом, то риск попасть в беду еще больше возрастает.

Разговоры во сне также могут быть признаком расстройств сна, таких как ночные кошмары. Однако в таком случае симптомы трудно пропустить, ведь такое расстройство может начинаться с невинных разговоров, но потом переходить в крики и постепенно перерастать в агрессивные действия, пояснила Павлова. Люди с таким расстройством могут толкаться во сне или бить воздух кулаками. Также во время приступов вероятны падения с кровати.

Что делать тем, кто разговаривает во сне

Учитывая, что это достаточно безопасная особенность, ей можно просто позволить быть. Тем более, что эффективных методов борьбы с сомнилоквией пока не существует. "Тем, кто хочет попробовать ограничить или полностью исключить эпизоды разговоров во сне, полезной отправной точкой может стать соблюдение гигиены сна", – советует Фонд сна. Попробуйте ложиться спать в одно и то же время, избегать кофеина на ночь, не работать с экранами перед сном, и в целом вести здоровый образ жизни.

Однако, если вы делаете все это, но все равно чувствуете себя плохо утром, возможно, стоит обратиться к врачу. "Если вы внезапно начали разговаривать во сне, будучи взрослым человеком, или если это сопровождается сильным страхом, криками или агрессивными действиями, вам следует обратиться к специалисту по сну", — сказала Мишель Дреруп, специалист по поведенческой медицине сна в клинике Кливленда, 2024 года. Врач назначит необходимые исследования, которые помогут исключить сопутствующие нарушения сна, такие как апноэ или синдром периодических движений конечностей.

Можно ли во сне выбалтывать свои секреты?

В кино порой можно увидеть сюжет, когда злодей во сне выдает свои тайны, когда начинает что-то говорить. Но на самом деле это вряд ли возможно. Исследование 2017 года, в котором приняли участие более 200 человек и которое зафиксировало почти 900 эпизодов разговоров во сне, исследователи обнаружили, что почти две трети тех звуков, которые издавали испытуемые, вообще не были словами. Чаще всего можно было разобрать слово "нет", различные вопросы или ругань.

Тон и паузы в эпизодах сомнилоквии также наталкивали исследователей на мысль, что участники эксперимента могли спорить с кем-то во сне. Однако сложно сказать наверняка, поскольку люди, которые ночью были разговорчивыми, на утро, как правило, не могут вспомнить своих снов. А любой, кому придется "подслушивать" их разговоры, вряд ли сможет понять, о чем идет речь.

