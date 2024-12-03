Почему дети запихивают Lego и другие мелкие игрушки себе в нос: этому есть научное объяснение

Одной из важных проблем, с которыми сталкиваются родители маленьких детей, является удивительное желание малышей совать себе в нос различные мелкие предметы. Самые распространенные детали из конструктора Lego, а также бусины, шарики, батарейки, пуговицы и цветные карандаши.

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Ученые назвали три основные причины, почему это происходит. Среди них природный интерес, развитие моторики и ограниченное понимание риска, пишет The Conversation.

Любознательность

Дети в дошкольном возрасте исследуют окружающую среду с помощью органов чувств. Они затрагивают, смакуют, нюхают, слушают и смотрят на все вокруг. Это естественная часть их развития и значительная часть того, как они познают мир.

Исследователи называют это обучением на основе любопытства. Они говорят, что дети более склонны изучить незнакомые предметы. Это может объяснить, почему малыши склонны тяготеть к новым предметам дома. К сожалению, эта здоровая любознательность иногда приводит к тому, что они толкают вещи туда, где им не следует, например, свой нос.

Дети отлично копируют

Маленькие дети часто копируют то, что видят. Исследования, которые отслеживали ту же группу детей в течение определенного времени, подтверждают, что подражание играет жизненно важную роль в развитии ребенка. Это активирует определенные критические нейронные пути мозга. Имитация особенно важна во время обучения использованию и пониманию языка, а также во время обучения двигательным навыкам, таким как ходьба, хлопанье в ладони, ловля мяча, махание руками и письмо.

Проще говоря, когда ребенок следует, это укрепляет связи мозга и помогает ему быстрее осваивать новые навыки. Толкать предметы в их нос – это тоже о копировании. Малыши видят, как старшие дети и взрослые касаются лица – когда у них насморк или наносят макияж или едят – и решают попробовать сами.

Дети еще не понимают риска

Малышам просто интересно. Но у них нет когнитивных способностей и способности рассуждать, чтобы осознать последствия размещения предметов в носу или рту. Это может быть опасным сочетанием. Поэтому следить за своим малышом очень важно. Маленькие предметы яркого цвета, предметы с интересной текстурой или напоминающие пищу, особенно соблазнительные для малышей.

Что делать?

Иногда становится очевидным, когда ребенок сунул что-то в нос, но не всегда. У вашего ребенка может быть боль или зуд вокруг носа, выделение или кровотечение из носа, он будет плакать или жаловаться на боль или дискомфорт.

Если вы заметили, что ваш ребенок что-то запихнул в нос, но не можете вытащить, немедленно обратитесь к врачу. Некоторые предметы повредить ткани не так и сложно, а это может привести к инфекции и травме.

Если вы заметили, что ребенок пытается что-то совать себе в нос, то важно соблюдать несколько правил:

Сохраняйте спокойствие. Ваш ребенок будет реагировать на ваши эмоции.

Оцените ситуацию. Видите ли вы предмет? Можете самостоятельно вытащить? Нужно ли срочно к врачу?

Поощряйте ребенка осторожно выдохнуть воздух через носик. Это может помочь сдвинуть предмет.

Выведите ребенка на солнце, чтобы спровоцировать "солнечное чихание", и это тоже может помочь предмету вылететь из носика. Но избегайте нюхания, поскольку это может повлечь за собой дальнейшее продвижение предмета в дыхательных путях и в легкие.

Никогда не пытайтесь самостоятельно удалить предмет с помощью пинцета, ватных палочек или других инструментов. Это может протолкнуть предмет глубже в нос, нанося еще больший вред.

Обратитесь к врачу. Они могут увидеть и удалить элемент.

Профилактика лучше

Предотвращение этих инцидентов начинается с того, чтобы держать маленькие, блестящие, привлекательные предметы как можно дальше от детей и учить их не класть предметы себе в нос или рот.

Любознательность является отличительной чертой детей и ключевым процессом обучения в первые годы. Однако это любопытство в сочетании с ограниченной способностью распознавать опасность может быть рискованной комбинацией. Благодаря осознанию опасности, надзора и соответствующим действиям в случае возникновения инцидентов родители могут обезопасить своих детей, пока они исследуют мир.

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