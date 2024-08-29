Почти 300 уведомлений в день! Ученые доказали, что мобильные телефоны вызывают стресс как у родителей, так и детей

Ученые доказали, что мобильные телефоны вызывают стресс у родителей и их детей. Ведь они часто отвлекаются на звонки и оповещения.

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Ученые из Университета медицины штата Мичиган провели эксперимент, во время которого родители получали в среднем почти 300 мобильных уведомлений ежедневно в течение года. По результатам исследования, родители испытывали стресс так же, как и их маленькие дети, потому что они брали телефон в руки в среднем 93 раза в день, пишет NewYorkPost.

Озабоченные работой родители считают, что их мобильные устройства обладают многими удобствами и поэтому помогают. Но согласно исследованию, ежедневные цифровые оповещения с экранов вызывают тревогу.

"Мы знаем, что родители маленьких детей часто работают в режиме многозадачности. То есть они часто жонглируют воспитанием детей и домашней жизнью одновременно с работой и другими обязанностями. Вполне логично, что ощущение оторванности от телефонов может повлечь за собой дополнительный стресс, как и постоянное отвлечение на оповещение", – сказала педиатр по развитию поведения в университетской детской больнице Health Mott и ведущий автор исследования Тиффани Мюнцер.

В исследовании приняли участие 62 родителя 62 детей в возрасте от 4 до 6 лет. Средний возраст родителей составил 37 лет.

Исследование показало, что родители получали больше уведомлений и чаще поднимали трубку, что вызывало у них стресс. Ведь тревожная действительность влечет за собой появление тревожных сообщений.

По словам исследователей, стресс – это цена, которую родители платят за наличие высокотехнологичного смартфона, позволяющего им получить доступ к чему-либо в любое время.

И этот стресс передается малышам, которые находятся рядом с родителями. Ведь дети отлично чувствуют настроение окружающих и очень быстро перенимают его.

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