Почему апельсины продают именно в красных сеточках: ответ удивит

В магазинах и супермаркетах апельсины почти всегда упакованы в красные или оранжевые сеточки. Это решение не случайно, оно базируется на особенностях зрения и том, как мозг воспринимает цвета.

Такой простой маркетинговый прием делает цитрусовые ярче, сочнее и, соответственно, привлекательнее для покупателей. Детали рассказало издание IflScience.

Как работает "эффект сеточки"

Красная или оранжевая пластиковая сетка создает впечатление, что кожура апельсина имеет более насыщенный цвет. Даже если плод немного недозрел и отдает зеленоватым оттенком, яркий фон "усиливает" его оранжевость и скрывает недостатки, делая фрукт визуально спелым и аппетитным.

По тому же принципу лимоны часто пакуют в желтые сеточки: так они кажутся более спелыми и привлекательными. Если же поместить их в красную сетку, фрукт приобретет неестественно оранжевый оттенок.

Почему мозг "дорабатывает" цвет

Этот эффект связан с так называемой конфетти-иллюзией – визуальным феноменом, когда мозг меняет восприятие объекта в зависимости от цвета фона. В классическом варианте иллюзии нейтральный по цвету объект размещается в сетке из разноцветных линий. Если определенный цвет доминирует в "переднем плане", то и сам объект кажется окрашенным в похожий оттенок.

Именно так работает и красная сеточка для апельсинов: мозг упрощает зрительную информацию, "смешивая" близкие цвета, чтобы сформировать целостную картинку. Мы видим не реальный оттенок кожуры, а уже обработанный мозгом вариант, более яркий и ровный.

Исследование, которое подтвердило торговый трюк

В новом исследовании психолог Карл Р. Гегенфуртнер из Гиссенского университета подробно описал, как супермаркеты используют конфетти-иллюзию. Ученый рассказал, что однажды не смог найти спелых апельсинов на рынке, однако в супермаркете те же зеленоватые плоды выглядели идеально спелыми только благодаря оранжевым сеткам.

Чтобы проверить собственное предположение, он провел эксперимент и зафиксировал на фото, как "обманывает" глаз окрашенная сетка. Результат исследования был однозначным.

"Мы делаем вывод, что только одна цветовая ассимиляция создает сильный эффект на восприятие цвета, превращая апельсин с зеленоватым оттенком в красивый насыщенно-оранжевый. Нет нужды и говорить, что продавцы фруктов давно это поняли. Достаточно оглянуться в типичном супермаркете, чтобы увидеть: фрукты и овощи (например, лимоны, лук, кабачки или даже картофель) обычно упакованы в сеточки цвета "идеальных образцов"", – пояснил Гегенфуртнер.

Почему мозг позволяет себя "обмануть"

Исследователи объясняют, что конфетти-иллюзия работает из-заособенностей нашего периферического зрения и механизмов обработки цвета. Мозг стремится подавать максимально целостный и простой для понимания образ. Поэтому, когда мы видим апельсин через красную сетку, оба цвета сливаются в один, и плод кажется более спелым, чем есть на самом деле.

Ученые пока не имеют однозначных данных о том, насколько подобные "оптические хитрости" увеличивают продажи фруктов. Но учитывая то, что производители десятилетиями практикуют именно такие цвета упаковки, эффект, очевидно, есть.

