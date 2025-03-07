Один из самых больших пауков Европы с 'огромным аппетитом' добрался до Великобритании: в чем его уникальность. Фото

Один из крупнейших в Европе пауков – испанский воронковидный макрофел (Macrothele calpeiana) был замечен в Великобритании. Этот ядовитый красавец с "огромным аппетитом" прибыл вместе с грузом оливок из Кордовы.

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Уникальность этого создания не только в аппетите и размерах до 34 мм. Это единственный европейский паукообразный, защищенный международными договорами, такими как Бернская конвенция и Поселковая директива, пишет DailyMail.

Испанский Макрофел распространен на Пиренейском полуострове (Испания, Португалия, Гибралтар и юг Франции) и на севере Африки. А вот в Англии их до сих пор не замечали, говорят естествоиспытатели.

По описанию вида 1989 года, предоставленному Британским арахнологическим обществом, этот паук с черной атласной окраской, "в течение некоторого времени считался крупнейшим пауком Европы". Тело самца длиной до 30 мм, самки еще больше – до 34 мм.

"Он также получил репутацию агрессивного, когда его беспокоят, и способного нанести болезненный укус", – говорится в описании.

Яд не смертелен для людей, но укус действительно очень болезненный, пишет Википедия.

Паутина макрофела имеет воронковидную форму с отрезными нитями вокруг входа, именно поэтому его и называют воронковидным. Большую часть времени эти пауки проводят в своем гнезде, только ночью покидают туннель-паутину, чтобы пойти на охоту, пишут эксперты.

По словам специалистов, самцам нужно восемь линьок и полтора года, чтобы добиться зрелости и после размножения они погибают. А самки размножаются после девяти линьок, после чего откладывают до 100 яиц.

OBOZ.UA ранее писал, что австралийские ученые обнаружили новый вид смертоносного паука: он больше и ядовитее своих родственников.

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