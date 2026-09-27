NASA проделала 5 отверстий в оболочке Марса: что обнаружили

Во время космических миссий даже отработанные детали могут неожиданно превратиться в научный инструмент. Именно это произошло с оборудованием миссии NASA Mars 2020, которая доставила марсоход Perseverance на Красную планету.

Во время входа аппарата в атмосферу Марса часть конструкции была сброшена и впоследствии врезалась в поверхность планеты. В результате образовалось пять новых кратеров, которые теперь помогли учёным больше узнать о свойствах марсианского грунта. Подробности сообщает ScienceAlert.

Что упало на Марс

Когда космический аппарат с Perseverance находился примерно в 1300 километрах над Марсом и двигался относительно планеты со скоростью около 4,7 километра в секунду, он сбросил два вольфрамовых уравновешивающих груза.

Каждый из них весил примерно 77 килограммов и был необходим для стабилизации аппарата во время полета.

Вместе с ними на поверхность Марса упали и фрагменты так называемой перелетной ступени общей массой около 540 килограммов. Именно эти обломки, как полагают исследователи, и оставили после себя пять следов удара. Новая работа, посвященная этим кратерам, была опубликована в журнале Geophysical Research Letters.

Почему эти кратеры особенно интересны

NASA пробило 5 отверстий в о... Источник: NASA/JPL-Caltech Развернуть

Кратеры, образовавшиеся в результате падения метеоритов, уже давно помогают учёным исследовать поверхность Марса. Однако есть одна проблема: как правило, неизвестны точные масса, размеры и скорость космического тела до столкновения.

В случае с деталями космического аппарата ситуация совсем иная. Инженеры NASA хорошо знают характеристики собственного оборудования, поэтому могут значительно точнее сопоставить параметры объекта с тем, какой кратер он оставил.

Исследователи обнаружили пять новых кратеров с помощью камер орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter.

Они установили, что эти образования действительно новые: на снимках, сделанных до 2020 года, части из них еще не было. Кроме того, они имеют характерные признаки свежих ударных кратеров.

Где появились кратеры

Осколки упали примерно в 70 километрах к северо-западу от края кратера Езеро – района, который сейчас особенно интересует учёных в связи с поиском следов древней жизни на Марсе.

Эта местность покрыта извилистыми долинами, сходящимися к дельте Езеро. В далеком прошлом здесь была вода, поэтому регион считается одним из самых перспективных для изучения прежней пригодности Марса для жизни.

Грузы и обломки конструкции врезались в поверхность под очень малым углом – примерно 10 градусов. Именно поэтому следы от ударов получились разными: объекты попадали в участки с неодинаковыми свойствами поверхности, в частности в рыхлый реголит.

Что показала марсианская почва

Проанализировав размеры кратеров, выброшенный во время ударов материал и смоделированные траектории падения, учёные пришли к выводу, что два кратера, обозначенные как CBMD-c и CBMD-e, скорее всего, образовались в результате падения вольфрамовых уравновешивающих грузов.

Ещё три, вероятно, оставили фрагменты перелётной ступени. Самый интересный результат касался прочности поверхности.

Исследователи выяснили, что материал Марса в этом районе оказался значительно более хрупким, чем предсказывали стандартные модели образования кратеров.

По словам авторов работы, обычные расчёты могут давать очень неточные результаты, когда плотные объекты, такие как обломки космических аппаратов, врезаются в рыхлую поверхность под небольшим углом. Разница в оценках в некоторых случаях может достигать целого порядка величины.

Марсианный грунт оказался похожим на песок

С помощью анализа изображений и трехмерного моделирования ударов учёные оценили когезионную прочность поверхностного материала примерно в 7 килопаскалей.

Проще говоря, речь идет о довольно рыхлом, песчаном материале, который легко деформируется.

Этот результат согласуется с предыдущими наблюдениями NASA. Подобные проблемы ранее возникли у теплового зонда миссии InSight, известного как "крот". Он должен был погрузиться в марсианный грунт, однако особая структура поверхности не создавала достаточного трения для нормальной работы устройства.

Космический мусор превратили в эксперимент

Таким образом, оборудование, которое после выполнения своей основной функции фактически превратилось в космический мусор, неожиданно предоставило исследователям новые данные о Марсе.

Подобные эксперименты уже проводились и намеренно. Например, японский аппарат "Хаябуса-2" создал искусственный удар на астероиде Рюгу, а миссия NASA DART намеренно врезалась в астероидный спутник Диморф, чтобы изменить его орбиту.

Авторы нового исследования считают, что в будущем обломки космических аппаратов также можно использовать в качестве своеобразных контролируемых ударных экспериментов.

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