Начался один из самых ярких звездопадов года: как и когда увидеть метеоры Орионид

Все астролюбители начали эту неделю октябрьским метеорным потоком Ориониды. Пик активности звездопада приходится на 20 и 21 октября, но он будет наблюдаться до 22 ноября.

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Начавшиеся еще в конце сентября ориониды считаются одним из самых красивых метеорных дождей в году. В пиковые ночи можно увидеть около 10-20 метеоров в час, некоторые из которых превращаются в огненные шары, пишет CNN.

Как возникает метеоритный дождь

По словам ученых, метеорные дожди возникают, когда орбита Земли пересекает путь кометы. Скалистые обломки, оставленные кометой, сгорают, когда она входит в атмосферу планеты.

Что касается Орионида, то они возникают, поскольку Земля проходит через фрагменты льда и камней, оставленные кометой Галлея, пропутешествовавшей примерно середину своей 76-летней орбиты вокруг Солнца. Наша планета проходит этот путь ежегодно в конце октября, создавая потрясающий метеоритный дождь.

По данным Американского метеорного общества, Ориониды быстры, но слабы, их огоньки длятся несколько секунд. В пиковые ночи наблюдаются около 10-20 метеоров в час. Изюминкой этого звездопада есть огненные шары, которые можно увидеть в небе.

Когда и как наблюдать за звездопадом

Ученый американского метеорного общества Роберт Лунсфорд подчеркнул, что наблюдать за Орионидами можно всю ночь после полуночи, когда созвездия Орион – радиант Орионид или область, откуда происходят метеоры – будет высоко в небе.

Звездопад виден во всех частях света, кроме Антарктиды, где Солнце сейчас не заходит.

По словам метеоролога, даже через несколько дней после пика активности Ориониды будут производить подобное количество метеоров. Ориониды имеют плоский пик, то есть активность длится несколько дней. Так что если в пиковую ночь было, например, облачно, на следующую ночь можно увидеть почти такое же количество метеоров", – сказал Лунсфорд.

Любителям неба, желающих заметить метеор, NASA рекомендует посидеть на улице за 30 минут до наблюдения, чтобы глаза привыкли к темноте. Лучше всего наблюдать за звездным небом на открытой, желательно гористой местности, подальше от фонарей или любого другого освещения.

Правда, сейчас наблюдению за звездопадом мешает суперлуна Охотника. Ведь из-за своей яркости, она освещает небо так сильно, что ослепляет метеоры. Астрономы советуют наблюдать за вспышками Орионид в противоположном направлении от Луны, чтобы избежать ее отраженного света. В конце концов, Луна Охотника уже спадает, так что с каждой следующей ночью ее яркость будет ослабевать и можно еще увидеть Ориониды, которые будут активны до 22 ноября.

Многие астрономические каналы предлагают наблюдение метеоров Орионид в интернете с помощью онлайн трансляций.

По данным Американского метеоритного общества, конец 2024 года будет активен и на другие звездопады: Южные Тавриды (4-5 ноября), Северные Тавриды (11-12 ноября), Леониды (17-18 ноября), Геминиды (13-14 декабря), Урсиды (21-22 декабря).

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