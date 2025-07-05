На Земле 130 лет назад прозвучал 'сигнал бедствия': что это было

Ученые смоделировали сценарий, при котором климатические изменения, вызванные человеком, можно было бы зафиксировать еще в конце XIX века. Согласно исследованию, если бы тогда были доступны современные методы мониторинга атмосферы, первые признаки глобального потепления стали бы заметны уже к 1885 году, еще задолго до автомобилей и массового сжигания нефти.

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Человечество уже стоит на пороге опасного антропогенного вмешательства в климат. Глобальные решения в ближайшие годы определят, пересечем ли мы черту невозврата. Детали рассказало издание ScienceAlert.

Гипотетическое наблюдение

Воображаемый эксперимент, проведенный командой климатологов, смоделировал ситуацию, в которой точные измерения состояния атмосферы начались еще в 1860 году, а в распоряжении ученых были такие инструменты, как современные спутниковые микроволновые радиометры, данные с ледяных кернов и стратосферных аэростатов.

Применяя метод "климатических отпечатков пальцев" – анализа уникальных шаблонов изменений, возникающих под действием человеческого или природного фактора, – исследователи пришли к выводу: заметное антропогенное охлаждение стратосферы можно было бы фиксировать уже к концу XIX века.

Что на самом деле изменилось

Влияние человека на климат началось задолго до появления автомобилей. Уже в середине 1800-х было известно, что углекислый газ удерживает тепло. Однако только в 1970-х начались систематические исследования, которые по-настоящему очертили роль парниковых газов в изменении климата.

В модели ученых первые признаки этого сдвига – не потепление, как мы привыкли думать, а охлаждение стратосферы. Это следствие радиационного ответа на рост концентрации парниковых газов и истощение озонового слоя.

Тропосфера, нижний слой атмосферы, начинает нагреваться, потому что парниковые газы удерживают тепло.

Стратосфера, наоборот, охлаждается, поскольку ее способность поглощать тепло уменьшается.

Этот эффект – ранний и четкий индикатор антропогенного воздействия на климат.

Даже если бы в 1860 году не было глобального охвата измерений, а данные поступали только из средних широт Северного полушария, исследователи убеждены: до 1894 года можно было бы обнаружить охлаждение стратосферы, вызванное деятельностью человека. Это – только через 34 года после условного начала наблюдений.

Что было бы, если бы...

Конечно, машина времени – это фантастика. Мы не можем знать наверняка, помогла бы такая ранняя диагностика избежать катастрофических последствий изменения климата, которые становятся все более ощутимыми в XXI веке.

Однако то, что мы знаем точно – у нас было не менее полувека, чтобы действовать. И сейчас – критический момент.

"С высокой уверенностью мы знаем, что нужно придерживаться устойчивого курса, чтобы избежать опасного воздействия на климат", – отмечают авторы исследования. Их прогнозы впечатляют: за следующие 26 лет атмосфера может измениться больше, чем за весь период с 1986 по 2024 год.

Мы уже стоим на пороге опасного антропогенного вмешательства в климат. Наши решения в ближайшие годы определят, пересечем ли мы черту невозврата.

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