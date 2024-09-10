На Солнце сняли невероятный фейерверк и башню из плазмы высотой 160 тысяч километров. Фото и видео

На фото удалось зафиксировать, как на Солнце извергается башня плазмы высотой более 160 000 км. Астрофотограф Марк Джонстон, посол NASA по изучению Солнечной системы и вице-президент Астрономического общества Феникса, наблюдал за Солнцем в конце августа с помощью специального телескопа и сделал снимки невероятных дуг плазмы.

Видео дня

Дуги плазмы (перегретые газы), известные как солнечные протуберанцы (структуры из плазмы и магнитного поля, возникающие на Солнце), поднимаются на невероятную высоту над поверхностью нашей звезды. Астрофотограф собрал полученные им изображения солнечного зрелища в потрясающее видео, опубликованное Space.

"Высота крупнейшего из двух протуберанцев на видео составляет около 160 тыс. км. Для видео я снял около 100 540-кадровых видео с интервалом 25 секунд, так что таймлапс отображает около часа активности на Солнце в реальном времени. Некоторые изображения на видео более размыты, чем другие, из-за мгновенных изменений атмосферных условий наблюдения", – сообщил Джонстон.

В дополнение к эпическому видео, Джонстон сделал увлекательные снимки солнечной активности, от которых перехватывает дыхание. Фотограф опубликовал их на своей странице в Instagram.

"В общей сложности видимость была хорошей, около 4/5. Все снимки сделанные мной из моего двора в Скоттсдейле, штат Аризона", – рассказал фотограф.

Также он добавил, что для всех фотографий использовал свой рефрактор TEC160FL, который он модифицировал по заказу в солнечный телескоп с двойным стеком водорода-альфа.

Следовательно, помните, что наблюдение за Солнцем без соответствующего оборудования может быть опасным. Никогда не смотрите прямо на Солнце невооруженным глазом, особенно из-за дополнительной оптики, такой как телескоп или бинокль. Какое бы снаряжение вы ни использовали, убедитесь, что оно имеет сертифицированный солнцезащитный фильтр.

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