На поверхность спутника Земли отправят луноход: какова цель миссии

Лунный робот VIPER таки полетит на Луну в 2027 году. Его доставит посадочный модуль Blue Moon компании Blue Origin, принадлежащей Джеффу Безосу.

Видео дня

Об этом сообщило онлайн-издание Space.com. В NASA официально подтвердили, что миссия VIPER возвращается в планы агентства, и теперь она состоится в сотрудничестве с частными компаниями.

Что такое VIPER и зачем он летит на Луну

VIPER — это лунный робот, полное название которого Volatiles Investigating Polar Explorer Rover. Его задача — исследовать южный полюс Луны в поисках водяного льда. Этот лед может стать важным ресурсом для будущих полетов человека — его можно будет превратить в воду, кислород и даже ракетное топливо.

История миссии: отмена в 2024 году

Ранее планировалось, что VIPER отправится на Луну еще в конце 2023 года. Его должна была доставить компания Astrobotic из Питсбурга на борту посадочного модуля Griffin. Но из-за постоянных задержек и превышения бюджета NASA в июле 2024 года отменило миссию. Хотя аппарат уже был полностью собран, агентство решило остановить проект, чтобы сэкономить примерно 84 миллиона долларов. Общие расходы на VIPER на тот момент достигли 450 миллионов долларов.

Поиск нового партнера

После этого NASA объявило, что будет искать новых партнеров среди частных компаний, чтобы доставить VIPER на Луну другим способом. В мае 2025 года агентство прекратило поиск и пообещало вскоре объявить новую стратегию по миссии.

Blue Origin станет новым партнером NASA

На этой неделе NASA подтвердило: VIPER полетит на Луну с компанией Blue Origin. Соглашение стоимостью до 190 миллионов долларов предусматривает использование нового посадочного модуля Blue Moon Mark 1. Его первый запуск планируется в конце 2025 года в рамках отдельной CLPS-миссии к южному полюсу Луны.

За научные исследования будет отвечать NASA, а Blue Origin — за посадочную архитектуру, интеграцию ровера в модуль и высадку VIPER на поверхность Луны. Контракт CLPS не охватывает запуск ракеты, он будет осуществлен по отдельной договоренности.

Цель миссии

По словам заместителя администратора Управления научных миссий NASA Ники Фокс, эта миссия позволит лучше понять, как можно использовать ресурсы Луны для поддержки будущих полетов человека. Она отметила, что партнерство с частной компанией — это эффективный и выгодный способ достижения поставленных целей, который также укрепляет лидерство США в космосе.

Если все пойдет по плану, VIPER будет работать на Луне около 100 дней и искать лед в южном полярном регионе.

Ранее OBOZ.UA сообщал: 28 августа SpaceX успешно вывела на орбиту 28 спутников Starlink с помощью ракеты Falcon 9. Старт состоялся в 11:12 по киевскому времени, а первая ступень приземлилась через 8,5 минут на морскую платформу Shortfall of Gravitas.

Это был рекордный 30-й полет и посадка этой самой первой ступени Falcon 9 — самый высокий показатель повторного использования в истории SpaceX.