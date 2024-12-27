На Хортице обнаружили колесо, которое использовали при строительстве Днепровской ГЭС почти 100 лет назад. Фото

После того, как российские оккупанты разрушили Каховскую ГЭС и в Днепре упал уровень воды, на Хортице нашли колесо. По словам специалистов, его использовали при строительстве Днепровской ГЭС.

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Найденный артефакт когда-то являлся частью заземления башен, возведенных на острове. Об этом Укринформу рассказал житель Запорожья, историк Александр Шкаликов.

"После разрушения Каховской ГЭС уровень воды упал и вблизи Днепровской ГЭС. Кроме скал, здесь обнажились разные артефакты. К примеру, в прошлом году мы нашли мотыгу, которой 5000 лет. А сейчас вышли на поверхность и современные артефакты. Последнее – это колесо, связанное со строительством нашей ГЭС и 75-метровыми опорами линий электропередачи", – сказал Шкаликов.

Историк отметил, что в 1927-1932 годах происходило строительство ГЭС. Тогда было поставлено четыре опоры на острове Хортица и столько же на левом берегу Днепра. Эти опоры связывали левый берег с островом и ГЭС.

По словам специалиста, во время Второй мировой войны одна из опор была разрушена, и найденное металлическое колесо является элементом этой опоры.

"Кроме железа, здесь есть элементы из дуба. Дуб хорошо сохранился под водой. На оставшихся башнях есть колеса. На каждой опоре их по четыре. Через них проходят тросы-провода. Их назначение – отвести молнию от мачт. Это колесо – часть заземления опор", – подчеркнул Александр Шкаликов.

Интересно, что об этом артефакте, который виднелся из-под воды, историк знал давно. Однако он не мог его самостоятельно приподнять, ведь вес колеса – 150-200 кг, а диаметр – 1,5 м.

Но благодаря неравнодушным поклонникам исторических ценностей колесо наконец-то вынули из воды и передали в реставрационный ангар, говорит историк.

По словам Александра Шкаликова, специалисты Национального заповедника "Хортица" обследуют артефакт, реставрируют, и после этого он станет частью музейной коллекции.

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