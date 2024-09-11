Пандемия COVID-19 состарила мозг подростков: девушки больше всего пострадали. Результаты исследования

Новое исследование показывает, что мозг подростков состарился во время карантина через COVID 19. Сканирование мозга показывает, что особенно девушки пострадали от потери социального взаимодействия.

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Исследователи из Университета Вашингтона составляли, что карантин, повлекший за собой закрытие школ, отмену спортивных мероприятий, замкнутость в четырех стенах, преждевременно состарились мозг подростков на четыре года. По словам ученых, произошло нарушение повседневной жизни, что могло способствовать поведенческим проблемам, расстройствам пищевого поведения, тревожности и депрессии, пишет NBCNews.

В 2018 году ученые из университетского Института обучения и наук о мозге (I-LABS) начали исследования с помощью МРТ, чтобы увидеть, как со временем развивалась структура мозга 160 подростков из Сиэтла (США). Подростки были в возрасте от 9 до 19 лет.

Ведущий исследователь Патриция Кул сказала, что после того, как в 2020 году начались карантинные мероприятия через COVID-19, они не могли проводить сканирование мозга до 2021 года. Поэтому ученые переместили фокус исследования, чтобы узнать, как карантинные меры повлияли на структуру мозга подростка.

Измерив толщину коры головного мозга эксперты обнаружили, что мозг мальчиков-подростков преждевременно состарился на 1,4 года. А вот сканирование мозга девушек показало учащенное старение на 4,2 года.

По словам ученых, с возрастом кора головного мозга естественным образом утончается. Но в течение трехлетнего периода карантина между первым сканированием и последующим наблюдением произошло гораздо большее изящество, чем ожидали исследователи.

Ученые подчеркнули, что у девочек-подростков старение было более выраженным. Утончение оказалось широко распространенным в женском мозге, происходящем в 30 регионах обоих полушарий и всех частиц, как показало сканирование. В мужском же мозге истончение было ограничено лишь двумя участками, оба в затылке, что влияет на восприятие расстояния и глубины, распознавание лица и память.

Ученые предполагают, что большее влияние стресса от пандемии на девушек может быть связано с разницей в важности социального взаимодействия для юных леди и мальчиков.

"Когда девушки и женщины испытывают стресс, возникает естественная реакция на то, чтобы собраться вместе и поговорить об этом. И они выделяют окситоцин и другие нейромедиаторы, улучшающие самочувствие", – рассказала руководитель отдела подростковой медицины детской больницы Кливленда Эллен Рим.

По словам ученой Патриции Кул, исследование не доказывает, что карантины повлекли за собой изменения мозга – психические расстройства среди детей росли еще до Covid. Однако это свидетельствует о том, что утончение коры головного мозга может быть связано с повышенной тревожностью, депрессией и другими поведенческими расстройствами.

Еще одно исследование сканирования мозга в 2022 году, проведенное Стэнфордским университетом, показало схожие изменения толщины коры в подростковом мозге во время ограничений Covid. Исследователи из Стэнфордского университета сравнили стресс и сбои, вызванные пандемией, с травмами детства, такими как насилие, пренебрежение и дисфункция семьи.

Пандемия была травматическим временем для всех, сказал Кулл. Однако для молодых людей, которые испытывают интенсивные изменения в своем эмоциональном и поведенческом развитии – изоляция была еще более вредной для их эмоционального здоровья.

С 2021 года несколько отчетов о психическом здоровье молодежи Центров контроля и профилактики заболеваний выявили беспрецедентный уровень безнадежности и суицидальных мнений среди девушек и подростков во время пандемии.

Кора не может отрастить и продолжает сокращаться на протяжении всей жизни. Пока неясно, может ли преждевременно состаренный "пандемический мозг" молодых людей иметь более высокий риск таких расстройств как депрессия, и, возможно, даже болезней Альцгеймера и Паркинсона, подчеркнула Патриция Кулл.

Мама из Сиэтла, 54-летняя Карин Заугг Блэк, видела, как пандемия повлияла на двоих ее детей во время учебы в дистанционной школе больше года. Ее дочь Делия, 14 лет, была в седьмом классе, а 10-летний Сэм – в четвертом.

Когда дочь Делия вспоминает о том времени, она говорит: Да, это было действительно трудно. Я чувствовала, что у меня нет друзей", – рассказала Блэк о времени, которое провела ее 14-летняя дочь во время пандемии.

"К счастью, дети выносливы. И мы можем помочь им. Но мы также не хотим себя обманывать, что это было ничего. Карантин оказал значительное влияние на их рост и развитие", – подытожил профессор психиатрии в Медицинской школе Университета Дьюка доктор Джонатан Познер.

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