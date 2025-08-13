Кровавая ночь уже близко: что принесет человечеству самое длинное лунное затмение

Уже в следующем месяце часть жителей Земли сможет увидеть второе полное лунное затмение 2025 года. Его можно будет наблюдать в ночь с 7 на 8 сентября 2025 года – в это время диск Луны приобретет кроваво-красный цвет.

Затмение будет хорошо видно из Азии и западной части Австралии, некоторые фазы также можно будет наблюдать из Европы, Африки, восточной Австралии и Новой Зеландии. Об этом пишет Space.com.

"77% населения мира – около 6,2 миллиарда человек – смогут увидеть полное лунное затмение. Для сравнения, около миллиарда человек находились на пути полного лунного затмения 29 марта 2025 года", – сказано в статье.

Чем особенное это затмение

Во время полного лунного затмения в сентябре 2025 года полная "Жатвенная луна" взойдет, а позже той ночью попадет в темную тень Земли. При этом полная луна потеряет свою яркость и постепенно станет красно-оранжевой.

Важнейшая фаза полного затмения – когда вся поверхность Луны будет красноватой – продлится 82 минуты, что делает это полное лунное затмение очень долговременным.

Это полное лунное затмение произойдет за 2,7 дня до того, как Луна достигнет перигея – ближайшей к Земле точки на своей слегка эллиптической орбите. Это будет относительно глубокое полное затмение, во время которого 36% диаметра Луны будет в тени Земли. Ожидается, что спутник нашей планеты приобретет ярко-красный цвет.

Когда будет следующее затмение

Следующее полное лунное затмение произойдет 2-3 марта 2026 года. Его будет видно из Восточной Европы, Азии, Австралии, Северной Америки, Южной Америки, Тихого океана, Атлантического океана, Индийского океана, Арктики и Антарктиды.

Как сообщал OBOZ.UA, астрономически полное лунное затмение происходит в момент, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию, из-за чего Луна полностью скрывается в тени нашей планеты. Затмение, которое состоится в сентябре, будет самым длинным за последние годы.

