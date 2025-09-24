Коты вызывают изменения в мозге владельцев: ученые сказали, как это происходит

Коты имеют репутацию независимых животных, тогда как люди, которые любят этих пушистиков демонстрируют очевидные изменения в поведении, когда находятся рядом со своими любимцами. Может показаться, что их мозг в этот момент работает каким-то иным образом, чем всегда.

И на самом деле это не иллюзия. Ученые обнаружили, что во время общения с котами у людей меняется химия мозга. Как именно это происходит, рассказало издание Live Science.

Главное вещество, которое играет роль в таких ситуациях, – это окситоцин. Это тот самый нейропептид, который выделяется, когда мать прижимает младенца или когда друзья обнимаются, формируя доверие и привязанность. И теперь исследования показывают, что окситоцин важен и для связи между людьми и кошками.

Окситоцин играет центральную роль в социальной привязанности, доверии и регуляции стресса у многих животных, включая людей. В одном эксперименте 2005 года было показано, что окситоцин значительно повышал готовность людей-добровольцев доверять другим в финансовых играх. Окситоцин также обладает успокаивающим эффектом у людей и животных, поскольку подавляет гормон стресса кортизол и активирует парасимпатическую нервную систему ("систему отдыха и пищеварения"), помогая телу расслабиться.

Ученые давно знали, что дружеские взаимодействия вызывают выделение окситоцина как у собак, так и у их владельцев, создавая взаимную обратную связь привязанности. Однако до недавнего времени о действии этого гормона у кошек было известно немного.

Коты более сдержанны в выражении привязанности. И все же их хозяева часто сообщают о тех же теплых чувствах близости и снятия стресса, что и владельцы собак – и все больше исследований подтверждает эти отзывы. Например, в 2021 году ученые из Японии сообщили, что короткие сеансы поглаживания кошек повышали уровень окситоцина у многих их владельцев. В этом исследовании женщины взаимодействовали со своими котами несколько минут, пока ученые измеряли уровень гормона. Результаты показали, что дружеский контакт (поглаживание, ласковый разговор) был связан с повышением уровня окситоцина в слюне хозяев по сравнению с тихим отдыхом без кота.

Многие люди считают успокаивающим процессом именно поглаживание мурлыкающего кота, и исследования показывают, что дело не только в мягкости шерсти. Такое взаимодействие с животным и даже звук мурлыканья могут стимулировать высвобождение окситоцина в нашем мозгу. В одном исследовании 2002 года было установлено, что этот "всплеск" окситоцина от нежного контакта с котом помогает снижать уровень кортизола (гормона стресса), что, в свою очередь, может снижать давление и даже уменьшать боль.

Когда между котами и людьми выделяется окситоцин

Исследования помогли определить конкретные моменты, которые запускают выброс этого гормона когда мы взаимодействуем с котами. Так для животных важнейшим триггером к этому является нежный физический контакт. В феврале 2025 года было проведено исследование, которое показало: когда хозяева нежно гладили, обнимали или брали на руки своих котов, уровень окситоцина у владельцев рос, и так же – у котов, если взаимодействие не было навязанным.

Ученые наблюдали, как владельцы играли и обнимались со своими котами дома и в течение 15 минут такого взаимодействия измеряли уровень окситоцина у котов. Коты, которые имели безопасный тип привязанности и сами инициировали контакт (садясь на колени или толкая хозяина носом), демонстрировали подъем окситоцина. Чем больше времени они проводили рядом с человеком, тем сильнее был эффект.

А как насчет менее ласковых котов? То же исследование выявило другие закономерности у животных с более тревожным или отстраненным типом привязанности. Избегающие коты (которые держались в стороне) не показывали значительных изменений уровня окситоцина, тогда как тревожные (которые постоянно искали хозяина, но легко переутомлялись от контакта) имели высокий уровень этого гормона изначально. В таких случаях после навязанных объятий уровень окситоцина у животных даже снижался. Когда же взаимодействие происходило с учетом комфорта животного, окситоцин выделялся. Если же кот чувствовал себя загнанным в угол, уловить у него гормон привязанности не удавалось.

При этом коты не умеют, как собаки, с помощью длительного зрительного контакта укреплять связь с хозяином. Вместо этого они используют более сдержанные сигналы. Самый известный среди них – медленное моргание глазами. Это кошачья "улыбка", которая свидетельствует об ощущении безопасности и доверия.

Мурлыканье также играет важную роль в связи с людьми. Низкочастотные звуки кошачьего "пения" связывают не только с процессами заживления у самих кошек, но и с успокаивающим эффектом для человека. Прослушивание мурлыканья может снижать частоту сердцебиение и артериальное давление, что происходит именно под влиянием окситоцина. Общение с котом, подкрепленное всеми этими маленькими выбросами "гормона привязанности" в ежедневном взаимодействии, может стать барьером против тревожности и депрессии. Иногда это может дать утешение, сравнимое с человеческой социальной поддержкой.

Значит ли это, что коты менее любящие, чем собаки?

Правда заключается в том, что исследования обычно фиксируют более сильные реакции окситоцина при взаимодействии людей с собаками. В одном эксперименте 2016 года, который широко обсуждался, ученые измеряли уровень гормона у животных и их владельцев до и после десяти минут игры. У собак уровень окситоцина возрастал в среднем на 57%, тогда как у котов – примерно на 12%.

У людей уровень окситоцина повышается во время значимых социальных взаимодействий. Исследования показывают, что контакт с близким человеком вызывает более сильную реакцию, чем с незнакомцем. Поэтому радостное приветствие собаки можно сравнить с ощущением, когда вы видите своего ребенка или партнера.

Собаки, как животные, формирующие стаи, одомашненные для постоянной близости с человеком, практически "запрограммированы" искать зрительный контакт, ласку и одобрение от нас. При этом такое поведение стимулирует выброс окситоцина у обеих сторон. Коты же произошли от диких охотников-отшельников, которым не нужны были выразительные социальные жесты, чтобы выжить. Поэтому они не так охотно и не так постоянно демонстрируют поведение, связанное с окситоцином. Зато кот может проявлять его только тогда, когда чувствует себя по-настоящему в безопасности.

Доверие кота не является автоматическим – его нужно заслужить. Но когда связь удается установить, то поддерживать ее помогает то же вещество, которое объединяет родителей и детей, партнеров и друзей. Поэтому в следующий раз, когда ваш кот медленно моргнет глазами с другой стороны дивана или усядется на коленях для мурлыкающих объятий, помните: происходит что-то невидимое. Уровень окситоцина растет в мозгу вас обоих, укрепляя доверие и снимая стресс повседневной жизни. Коты, в свою очередь, нашли ключ к древней биологии любви.

