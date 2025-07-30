Когда образовались планеты Солнечной системы: у ученых возникли сомнения

Долгое время ученые считали, что планеты Солнечной системы формировались последовательно — от внутренних, более близких к Солнцу, к отдаленным ледяным телам. Согласно этой гипотезе, Земля и ее "соседи" должны были появиться раньше объектов, находящихся за поясом астероидов.

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Но недавнее открытие ставит это под сомнение. Все изменил анализ небольшого метеорита, вероятно происходящего из внешней части Солнечной системы. Исследование показало, что его возраст почти идентичен возрасту внутренних каменистых планет. Это открытие может в корне изменить наши представления не только о Солнечной системе, но и о формировании планет во Вселенной в целом.

Исследование метеорита изменило историю

Объект, который произвел фурор в научном сообществе, — это метеорит под названием Северо-Западная Африка 12264. Его масса составляет всего 50 граммов, но внутри этой крошечной космической породы спрятаны ключи к новому пониманию формирования планет. Метеорит был приобретен в Марокко еще в 2018 году, но лишь недавно стал объектом глубокого научного анализа. Исследователи обнаружили, что он образовался около 4,564 миллиарда лет назад — почти одновременно с каменистыми планетами внутренней Солнечной системы.

Расхождение с предыдущими моделями

До этого открытия господствовало мнение, что Меркурий, Венера, Земля и Марс возникли первыми — около 4,566 миллиарда лет назад. Газовые гиганты, такие как Юпитер и Сатурн, а также отдаленные ледяные тела якобы образовались позже, из-за значительно более низких температур во внешних регионах. Кроме того, считалось, что ледяной состав замедлял формирование ядра таких планет. Но метеорит NWA 12264 нарушает эту логику: его состав указывает на то, что даже за пределами Юпитера каменистые тела могли формироваться чрезвычайно быстро.

Важность химического анализа

Ключ к этому открытию — точный анализ соотношения изотопов хрома и кислорода в составе метеорита. Эти данные свидетельствуют о его происхождении из далеких регионов Солнечной системы. Изотопное датирование подтвердило, что метеорит образовался почти одновременно с древнейшими твердыми структурами в Солнечной системе. Это противоречит давнему предположению, что только внутренние объекты формировались настолько рано, пишет Space.com.

Новые результаты могут существенно изменить представление об этапах формирования планет. Если каменистые тела во внешней части Солнечной системы образовывались так же быстро, как и ближе к Солнцу, это свидетельствует о значительно более сложной и динамичной эволюции планетарных систем. По словам исследователей, это открытие имеет не только астрономическое, но и космологическое значение.

Ученые считают, что результаты исследования метеорита NWA 12264 могут изменить подход к изучению не только нашей Солнечной системы, но и экзопланетных систем в других частях Вселенной. Если планеты могут формироваться синхронно в разных зонах, это ставит новые вызовы перед моделями аккреции и планетарной миграции. В частности, необходимо пересмотреть факторы, влияющие на скорость формирования ядра планет.

OBOZ.UA писал на днях, что ученые определились с "датой смерти" Солнечной системы.

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