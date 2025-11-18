Когда люди начинают резко стареть: ученые определили два периода

Старение часто воспринимают как медленный, равномерный процесс, который постепенно меняет тело и организм. Однако ученые из Стэнфордского университета доказали, что эти изменения могут происходить скачкообразно.

По результатам масштабного исследования, опубликованного в журнале Nature Aging в 2024 году, люди переживают два периода резкого старения — в среднем около 44 лет и 60 лет. Именно в эти моменты происходят заметные молекулярные изменения, которые влияют на обмен веществ, иммунную систему, работу сердца, кожи и мышц.

Генетик Майкл Снайдер, который руководил исследованием, объяснил, что середина 40-х и начало 60-х — это "времена действительно поразительных изменений" в человеческом организме. По его словам, эти процессы происходят независимо от пола или образа жизни, пишет ScienceAlert.

Биологические доказательства резкого старения

Чтобы подтвердить свои выводы, ученые проанализировали биообразцы 108 взрослых, которые в течение нескольких лет регулярно сдавали кровь, слюну и другие материалы. Всего было собрано более 246 миллиардов биологических данных, что позволило детально отследить изменения в организме.

Ученые исследовали более 135 тысяч видов биомолекул — в частности РНК, белки, липиды и микроорганизмы из разных частей тела. Оказалось, что 81% этих молекул меняют свою активность именно в двух возрастных точках — в середине 40-х и в начале 60-х годов.

Что именно меняется в эти периоды

Во время первого пика, примерно в 44 года, в организме наблюдаются изменения, связанные с метаболизмом жиров, потреблением кофеина и алкоголя, а также с функциями кожи, мышц и сердечно-сосудистой системы.

Второй этап, около 60 лет, касается углеводного обмена, работы почек и иммунной системы. Ученые сравнивают эти процессы с "перезагрузкой" организма, когда его молекулярная структура существенно меняется, влияя на внешность, энергичность и общее самочувствие.

Исследователи также отметили, что первый пик старения совпадает с периодом менопаузы или перименопаузы у женщин, но это не является главной причиной. Ведь подобные изменения наблюдаются и у мужчин. По словам метаболомистки Сяотао Шэнь, которая участвовала в работе, "существуют другие, возможно даже более важные факторы, запускающие эти процессы у обоих полов".

Ученые отмечают, что выборка исследования пока ограничена и охватывает людей в возрасте от 25 до 70 лет. В будущем они планируют расширить эксперимент, чтобы точнее определить, какие именно биологические механизмы вызывают "скачки старения" и как их можно замедлить.

Хотя старение неизбежно, понимание его ключевых этапов дает шанс сохранить здоровье и молодость дольше — если знать, когда именно организм нуждается в поддержке.

