Какие предметы нельзя пылесосить: эксперты сделали предупреждение

Пылесос стал незаменимым помощником в быту, но эксперты предостерегают: не все виды грязи и мусора безопасны для этого прибора. Неправильное использование может не только повредить технику, но и стать причиной дорогостоящего ремонта или даже полной замены устройства.

По словам специалистов, самые частые проблемы с пылесосами связаны с плохой тягой и забитыми фильтрами. Это случается тогда, когда пользователи пытаются "втянуть" то, что лучше убрать другим способом. Детали рассказало издание Daily Mail.

Пепел и опилки

Остатки из камина или строительные мелкие отходы – настоящий враг фильтров. Пепел и опилки забивают систему, снижают силу всасывания и быстро выводят технику из строя.

Решение: слегка увлажните мусор и уберите его совком и щеткой.

Острые предметы (стекло, металлические обломки)

Мелкие осколки стекла или шпильки могут повредить шланг или даже попасть в мотор. Это не только опасно для техники, но и может привести к ее полной поломке.

Решение: крупные осколки подметайте, а мелкие – осторожно соберите влажным бумажным полотенцем.

Почва и остатки растений

Садовый грунт, принесенный на обуви, или листья с цветов на подоконнике легко забивают трубку пылесоса. Если земля еще и влажная – риск поломки увеличивается в разы.

Решение: воспользуйтесь щеткой и совком, а пятна вытрите влажной тряпкой.

Жидкости

Это очевидная, но распространенная ошибка. Жидкость может стать причиной короткого замыкания, повредить мотор и фильтры. Даже влажная еда или мокрый мусор быстро превращаются в липкую массу в трубке.

Решение: используйте салфетки, тряпку или швабру.

Мелкие твердые предметы

Монеты, пуговицы, булавки, скрепки – все это может застрять в щетке или пробить трубку. В худшем случае – повредить мотор.

Решение: убирайте вручную или щеткой.

Липкие вещества

Сироп, клей или даже блестки – настоящая ловушка для пылесоса. Они накапливаются внутри, плавятся от тепла и разрушают мотор.

Решение: используйте мыльную тряпку или раствор уксуса, если нужно очистить клей с ковра.

Поэтому пылесос прекрасно справляется с пылью, крошками или шерстью, но он бессилен перед жидкостями, острыми обломками или клейкими веществами.

