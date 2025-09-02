Какие предметы нельзя пылесосить: эксперты сделали предупреждение
Пылесос стал незаменимым помощником в быту, но эксперты предостерегают: не все виды грязи и мусора безопасны для этого прибора. Неправильное использование может не только повредить технику, но и стать причиной дорогостоящего ремонта или даже полной замены устройства.
По словам специалистов, самые частые проблемы с пылесосами связаны с плохой тягой и забитыми фильтрами. Это случается тогда, когда пользователи пытаются "втянуть" то, что лучше убрать другим способом. Детали рассказало издание Daily Mail.
Пепел и опилки
Остатки из камина или строительные мелкие отходы – настоящий враг фильтров. Пепел и опилки забивают систему, снижают силу всасывания и быстро выводят технику из строя.
Решение: слегка увлажните мусор и уберите его совком и щеткой.
Острые предметы (стекло, металлические обломки)
Мелкие осколки стекла или шпильки могут повредить шланг или даже попасть в мотор. Это не только опасно для техники, но и может привести к ее полной поломке.
Решение: крупные осколки подметайте, а мелкие – осторожно соберите влажным бумажным полотенцем.
Почва и остатки растений
Садовый грунт, принесенный на обуви, или листья с цветов на подоконнике легко забивают трубку пылесоса. Если земля еще и влажная – риск поломки увеличивается в разы.
Решение: воспользуйтесь щеткой и совком, а пятна вытрите влажной тряпкой.
Жидкости
Это очевидная, но распространенная ошибка. Жидкость может стать причиной короткого замыкания, повредить мотор и фильтры. Даже влажная еда или мокрый мусор быстро превращаются в липкую массу в трубке.
Решение: используйте салфетки, тряпку или швабру.
Мелкие твердые предметы
Монеты, пуговицы, булавки, скрепки – все это может застрять в щетке или пробить трубку. В худшем случае – повредить мотор.
Решение: убирайте вручную или щеткой.
Липкие вещества
Сироп, клей или даже блестки – настоящая ловушка для пылесоса. Они накапливаются внутри, плавятся от тепла и разрушают мотор.
Решение: используйте мыльную тряпку или раствор уксуса, если нужно очистить клей с ковра.
Поэтому пылесос прекрасно справляется с пылью, крошками или шерстью, но он бессилен перед жидкостями, острыми обломками или клейкими веществами.
