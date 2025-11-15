Как выиграть в игре 'камень, ножницы, бумага': ученые раскрыли способ

Игра "камень, ножницы, бумага" кажется абсолютным рандомом, в нескольких раундах которой подряд победить практически нереально. Однако, ученые вычислили оптимальную стратегию, которая может с этим помочь.

Как пишет издание Science Alert, группа австралийских исследователей в области нейронауки сформировали ключевой совет для тех, кто хочет чаще выигрывать. И совет этот звучит так: не обращайте внимание на то, что произошло в последнем раунде.

Чтобы выяснить, как мозг принимает решения в условиях конкуренции, ученые попросили людей сыграть 15 000 игр в "камень, ножницы, бумага". При этом их мозговую активность записывали. Результаты работы вышли в журнале Social Cognitive and Affective Neuroscience. Исследования показали, что те, кто учитывал результаты предыдущих раундов, чаще проигрывали.

Ученые также выяснили, что людям трудно быть по-настоящему спонтанными. И при этом мы можем с помощью научных инструментов различить различные предубеждения и поведение по их мозговой активности, когда они принимают решения во время соревнования.

Чему мы можем научиться из простой игры

Отрасль социальной неврологии в основном сосредотачивалась на изучении мозга отдельных людей. Однако, чтобы получить представление о том, как наш мозг принимает решения, когда мы взаимодействуем друг с другом, нам нужно использовать метод под названием гиперсканирование. С помощью этого метода исследователи могут записывать активность мозга двух или более людей во время их взаимодействия, обеспечивая более реальное измерение социального поведения.

На сегодняшний день большинство исследований использовали этот метод для изучения сотрудничества. В совместной с кем-то другим деятельности, полезно действовать как можно более предсказуемо. Это облегчает угадывание действий и намерений друг друга.

Однако на этот раз ученых заинтересовало, как люди будут принимать решения во время соревнования, где непредсказуемость, наоборот, может дать конкурентное преимущество. И игра "камень, ножницы, бумага" подошла для этого идеально.

Чтобы исследовать, как наш мозг склоняется к какому-то решению и отслеживает ли он предыдущие действия – как собственные, так и другого человека, авторы исследования записывали активность мозга пар игроков, когда они играли 480 раундов в "камень, ножницы, бумагу" друг с другом на компьютере. Из полученных 15 000 общих раундов во всех парах-участницах выяснилось, что непредсказуемость не была сильной чертой игроков, когда им предстояло решить, какой вариант выбросить следующим в игре.

Хотя лучшей стратегией является случайность, большинство людей имели четкое предубеждение, согласно которому они чрезмерно использовали один из вариантов. Более половины игроков отдавали предпочтение "камню", за ним следовала "бумага", а "ножницы" были наименее любимыми. Кроме того, люди, как правило, избегали повторения выборов – они выбирали другой вариант в следующем раунде чаще, чем это было бы, если бы выбор делался совершенно случайно.

Решение в реальном времени

В результате ученые научились предсказывать решение игрока о том, выбрать ли "камень", "бумагу" или "ножницы" из данных его мозга еще до того, как он сделает свой выбор. Это означает, они нашли способ принятия решений в мозге в реальном времени.

При этом авторы работы не только обнаружили информацию в мозге о будущем решении, но и о том, что произошло в предыдущей игре. Мозг содержал информацию как о предыдущем ответе игрока, так и об ответе его оппонента во время этой фазы принятия решений. Это показывает, что в процессе принятия решений мы используем информацию о том, что произошло ранее, чтобы определить, что делать дальше: "в прошлый раз против меня использовали "камень", так каким будет мой ход?"

Но дело в том, что мы не можем пытаться предсказать, что произойдет дальше, оглядываясь назад. Пытаясь избежать предсказуемости, не стоит полагаться на прошлые результаты. Только мозг проигравших игру имел информацию о предыдущей игре – мозг победителей не имел. Это означает, что чрезмерная зависимость от прошлых результатов на самом деле здесь не срабатывает.

Почему это важно?

Кто не хотел бы знать, как сыграет его оппонент дальше? От простых игр до мировой политики, хорошая стратегия может привести к решающему преимуществу. И проведенное австралийскими учеными исследование подчеркивает, что наш мозг – не компьютер: мы не можем не пытаться предсказать, что произойдет дальше, и мы полагаемся на прошлые результаты, чтобы влиять на наши будущие решения, даже когда это может быть контрпродуктивным.

Конечно, "камень, ножницы, бумага" – одна из самых простых игр, которые можно было использовать. Однако она стала хорошей отправной точкой для этого исследования. Далее ученым хотелось бы перенести свою работу в конкурентные условия, где более стратегически было бы отслеживать прошлые решения.

Наши мозги плохо умеют быть непредсказуемыми. Это хорошо в большинстве социальных контекстов и может помочь нам во время сотрудничества. Однако во время конкуренции это может нам навредить. Хороший вывод здесь заключается в том, что люди, которые перестают чрезмерно анализировать прошлое, могут иметь больше шансов на победу в будущем.

