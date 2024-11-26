Как церковь в Швейцарии использует ИИ-голограмму Иисуса для исповеди. Видео

Церковь в Швейцарии начала использовать для исповеди голограмму Иисуса, сделанную с помощью искусственного интеллекта. Благодаря технологическому прогрессу, прихожане теперь могут слышать голос Всевышнего и обращаться к нему со своими молитвами и просьбами.

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Голограмма Иисуса появилась в церкви Святого Петра в рамках художественного проекта под названием "Deus in Machina" (Бог в машине). По крайней мере, две трети людей, говоривших с AI Jesus, вышли из исповедальных отчетов, имея новый "духовный" опыт, пишет MailOnline.

В настоящее время это временная инсталляция, но представители церкви Святого Петра говорят, что в будущем подобные чат-боты могут взять на себя часть обязанностей церковных пасторов.

"Я был удивлен, это было так легко, и, хотя это машина, она дала мне столько советов", – поделился впечатлениями один из посетителей церкви.

Посетители этой футуристической святыни сидят в исповедальной кабинке, из которой через решетку можно увидеть экран, показывающий лицо Иисуса. Когда посетитель задает вопросы, искусственный интеллект интерпретирует его слова и формулирует ответы, анимируя лицо, чтобы оно двигалось в такт с компьютерным языком.

AI Jesus обладает способностью разговаривать на 100 разных языках, чтобы удовлетворить многих туристов, посещающих Люцерн.

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