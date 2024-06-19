'Как он там оказался?' Загадочный монолит нашли в пустыне Невады

Поисково-спасательная служба метрополитена Лас-Вегаса заметила загадочный монолит в пустыне Невады. Стражи порядка пытаются выяснить, как эта зеркальная конструкция оказалась там.

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Департамент полиции Лас-Вегаса подтвердил, что монолит был найден вдоль популярной пешеходной тропы у пика Гасс-Пик. И это уже не первый случай появления столь таинственных столбов в США, пишет People.

"Мы видим много странных вещей, когда люди отправляются в поход: не готовы к погоде, не берут с собой достаточно воды... Но посмотрите на это! Загадочный монолит у пика Гасс-Пик к северу от долины. Как он туда попал?", – написали на своей странице в Facebook представители Департамента полиции Лас-Вегаса.

Любители мистических явлений уже пишут в соцсети тысячи комментариев о том, что место для "космического" монолита было выбрано не случайно. Ведь пешеходная тропа Гасс-Пик, которая находится примерно в 30 километрах от северной части города, имеет высоту 2133 метра и является самой высокой вершиной в Лас-Вегасе. Это знак от других миров.

"Это так круто! Галактическая федерация начинает проявлять себя. Мы не одни, они среди нас!", "Может, это портал, который идет в другое место", "Такое было и в Юте. Так круто", – комментируют появление монолита читатели в Facebook.

И действительно, это не единственное таинственное появление неизвестных объектов за последние годы. В марте этого года путешественник наткнулся на серебряный монолит в Уэльсе, а в 2020 году таких несколько построек появились по всему миру. Многие считали, что эти случаи были определенной формой художественной инсталляции, сравнивавшей монолит из фильма "2001: Космическая Одиссея".

Однако больше всего шума сделало загадочное появление и не менее загадочное исчезновение монолита в Юте в ноябре 2020 года. Несмотря на то, что Авиационное бюро Департамента общественной безопасности Юты не раскрывало его точного местонахождение, тысячи любителей тайн двинулись на поиски неизвестной конструкции. А когда наконец-то нашли его, то монолит загадочно исчез.

В Бюро землеустройства BLM заявили, что они не причастны к исчезновению монолита. "BLM не удалял структуру, которая считается частной собственностью", – говорится в заявлении департамента.

Однако фотограф из Денвера и свидетель Майк Ньюлендс рассказали ABC News, что металлическая конструкция была удалена с помощью тачки во время ночной миссии группой из четырех неопознанных мужчин через пять дней после того, как было объявлено о ее существовании.

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