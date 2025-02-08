Известный художник-экспрессионист оставлял скрытые послания на своих картинах: что показало исследование
Новое исследование профессора психиатрии Стивена М. Шталя показывает, что американский художник-экспрессионист Джексон Поллок оставлял на своих картинах скрытые послания. По словам врача, они говорят о его биполярном расстройстве.
Исследователь не уверен, один из видных представителей абстрактного экспрессионизма, повлиявший на искусство второй половины XX века, делал эти послания сознательно. Однако исследование показало, что он включал в свои капельные картины некоторые изображения, которые могли рассказать конкретные истории, пишет phys.org со ссылкой на исследовательскую статью, опубликованную CNS Spectrums.
По словам профессора Штоля, на картинах художника неоднократно появляются образы. В частности, бутылки из-под алкоголя, изображение его самого, обезьян, клоунов, слонов и т.д. И это, по мнению ученого, является свидетельством того, что Поллок зашифровывал эти изображения в своих картинах, сознательно или нет.
"Его удивительная способность скрывать эти изображения на виду, возможно, была частью его творческой гениальности, а также могла быть усилена чрезвычайными визуально-пространственными навыками, описанными у некоторых пациентов с биполярным расстройством", – пояснил врач.
Хронические и тяжелые психические заболевания, такие как биполярное расстройство, могут быть связаны с творчеством и гениальностью, с хорошими результатами, особенно при эффективном лечении.
С момента создания этих работ просмотр изображений на капельных картинах Поллока был как популярным развлечением, так и спором. Некоторые искусствоведы отмечают формальные элементы работ художника, утверждая, что там ничего не скрыто, но каждый наблюдатель может найти там все, что он ищет, в рамках абстрактных линий и композиции картин. То есть, возможно, картины Поллока просто побуждают зрителей спроектировать свои эмоции на эти работы, и что никакие настоящие изображения не скрыты между строк.
Однако, доктор Шталь говорит, что увидеть зашифрованное изображение на капельной картине один раз – может быть случайностью, увидеть то же изображение дважды на разных картинах – еще можно назвать совпадением, но если увидеть его три или более раз – как в случае с бутылками с выпивкой, обезьянами и гориллами, слонами и многими другими субъектами и объектами на картинах Поллока – маловероятно, что эти изображения будут случайно спровоцированным восприятием без какого-либо основания в реальности.
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