Идентичные близнецы могут иметь разный IQ: ученые объяснили, почему так

В течение десятилетий ученые использовали идентичных близнецов, воспитанных отдельно, как золотой стандарт для решения извечного вопроса "природа или воспитание" в отношении интеллекта. Классические исследования часто указывали на то, что близнецы, несмотря на разное окружение, демонстрируют подобный IQ, что подчеркивало доминирующую роль генетики.

Однако такой развод братьев и сестер является крайне редким, и данные всегда были ограниченными. Недавно когнитивные нейробиологи решили переосмыслить эти выводы, включив недооцененный, но ключевой фактор. Их новый анализ ставит под сомнение абсолютную власть ДНК над умственными способностями, пишет ScienceAlert.

Школьное образование как фактор №1

Согласно новому исследованию, идентичные близнецы, которых воспитывали отдельно, могут иметь разницу в показателях IQ, которая является такой же значительной, как и у совершенно незнакомых людей. Ранее считалось, что однояйцевые близнецы, воспитанные отдельно, имеют много общих черт, включая похожий IQ, что склоняло чашу весов в пользу природы. Тем не менее нейробиолог Джаред Горват и исследовательница Кэти Фабрикант повторно проанализировали данные, включив критический недооцененный фактор: школьное образование.

Когда исследователи разделили 87 пар близнецов на группы, основываясь на похожем или разном школьном опыте, они обнаружили значительные различия в IQ. Близнецы, которых воспитывали отдельно и которые учились в существенно разных школах, демонстрировали показатели интеллекта, более похожие на показатели случайных незнакомцев. Эти разрывы в показателях IQ росли пропорционально различиям в образовании, что, по словам авторов, "достаточно, чтобы превзойти влияние конкретных учителей или групп сверстников". Это свидетельствует, что вариации в IQ могут быть меньше связаны с генетикой, а больше со школой.

Природа IQ

В течение десятилетий исследования утверждали, что показатели IQ остаются неизменными в течение жизни, что использовалось как аргумент в пользу заложенности некоторых форм интеллекта, то есть его обусловленности "природой".

Однако есть противоположная тенденция: показатели IQ, кажется, растут на протяжении поколений (т.н. эффект Флинна). Растущее количество доказательств свидетельствует, что улучшение образования приводит к последовательному повышению уровня IQ в разных странах и культурах.

Степень, до которой школьное обучение может влиять на IQ, является чрезвычайно сложной для изолированного исследования проблемой. Идентичные близнецы часто используются в дискуссиях о "природе" или "воспитании", но эти братья и сестры часто воспитываются вместе, и даже если они воспитываются в разных семьях, иногда они посещают одни и те же школы. В новом исследовании была лишь небольшая выборка — 10 пар близнецов, которые имели существенно разный школьный опыт.

Этот небольшой размер выборки ограничивает выводы, но исследователи Горват и Фабрикант признают, что "нужно еще много работы, чтобы отразить все влияние окружающей среды на когнитивные тесты".

