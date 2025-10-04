Его до сих пор можно найти: ученые обнаружили, какое животное первым заселило Землю
Когда мы думаем о древнейших животных на Земле, представляются динозавры, рыбы или доисторические птицы. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показало неожиданный результат.
Первыми животными на планете были морские губки, появившиеся более 541 миллион лет назад. Детали рассказало издание Discover Magazine.
Доказательство в "химических окаменелостях"
Ученые пришли к такому выводу благодаря обнаружению так называемых химических окаменелостей – биомолекул, оставленных древними организмами и сохранившихся в породах. В образцах горных отложений из Омана, Западной Индии и Сибири были найдены особые соединения – стераны, которые являются стабильными формами стеролов (в частности холестерина).
Морские губки производят два специфических типа стеранов – с 30 и 31 атомом углерода. Если первые еще могли принадлежать различным организмам, то редкие 31-углеродные стераны, обнаруженные в древних породах, однозначно указывают именно на губок.
"Мы не знаем точно, как они выглядели тогда, но эти организмы жили в океане, имели мягкое тело и, вероятно, не имели скелета из кремнезема", – объяснил Роджер Саммонс, профессор Массачусетского технологического института.
Морские губки – живые свидетели прошлого
Первые доказательства существования губок на Земле ученые нашли еще в 2009 году, однако тогда их выводы вызывали сомнения: могли ли эти стеролы принадлежать другим организмам или даже возникнуть из-за геологических процессов?
Обнаружение же 31-углеродных стеролов стало ключевым аргументом, ведь их происхождение присуще исключительно губкам – как современным, так и древним. Это позволяет с высокой вероятностью считать их первыми многоклеточными животными, которые заселили Землю.
"У нас есть три взаимосвязанных доказательства: то, что мы видим в породе, то, что есть в самой губке, и то, что можно воспроизвести в лаборатории. Все они подтверждают: именно губки были среди первых животных на нашей планете", – отметил Саммонс.
Почему это открытие важно
Находка не только доказывает исключительную роль морских губок в становлении жизни на Земле, но и может дать представление о древней атмосфере планеты. Ведь состав стеролов и их количество зависят от уровня кислорода в океане и атмосфере, что может помочь воссоздать историю так называемого "Великого кислородного события", которое произошло более 2,4 миллиарда лет назад.
Ученые планируют продолжить поиски 30- и 31-углеродных стеролов в породах других частей света. Это позволит точнее определить, когда именно появились первые губки и каким образом они повлияли на развитие жизни на Земле.
OBOZ.UA ранее писал, что ученые из ДНК динозавра планируют создать кожу и использовать в дальнейшем в промышленности.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.