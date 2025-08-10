Единственная в 2025 году Черная Луна будет в августе: что это за явление

Мы так любим смотреть в августовское ночное небо, потому что в это время там происходит немало интересных вещей – от зрелищного летнего полнолуния до сильнейшего звездопада года (Персеиды). Нынешний август подарит нам еще одно, достаточно редкое явление.

Видео дня

Как пишет издание IFL Science, именно в августе этого года над Землей взойдет единственная в этом году Черная Луна. Случится это в субботу, 23 августа.

Как мы знаем, в течение примерно четырех недель естественный спутник нашей планеты проходит удивительную трансформацию, превращаясь из тоненького серпика в полный яркий диск и затем уменьшаясь обратно, пока совсем не исчезнет, чтобы начать все сначала. В общем Луна совершает 12,37 оборота вокруг Земли в год, поэтому в некоторые годы мы наблюдаем новолуние 12 раз, а в некоторые – 13. И это 13-е новолуние и получило название Черной Луны.

Это понятие является родственным с понятием Голубой Луны. Так говорят о втором полнолунии, которое выпадает на один и тот же календарный месяц (или о четвертом полнолунии в сезоне). Оно случается раз в 32 месяца. Редкое явление даже породило идиому в английском языке Once in a blue Moon, то есть очень редко.

Аналогичное новолуние получило название Черной Луны. Это когда второй раз за календарный месяц (или в четвертый раз в сезоне) на небе не видно ночного светила. Понятие пришло из астрологии, где оно символизирует собой темные, зловещие черты личности. В астрономии же оно просто стало обозначать редкое новолуние.

Новолуние, которое происходит дважды за календарный месяц, случается на 29 месяцев. Четвертое в сезоне подобное явление случается каждые 33 месяца. В прошлый раз Черная Луна наблюдалась 31 декабря 2024 года. Тогда она была помесячной. Та, что мы увидим 23 августа, будет посезонной.

После этого мы еще долго не увидим Черную Луну в своем небе. Следующее такое явление будет наблюдаться аж 2 августа 2027 года. Оно будет сопровождаться солнечным затмением.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда в 2025 году состоится самое длинное за последние годы лунное затмение и будет ли его видно в Украине.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.