Ученые раскрыли точную дату рождения Иисуса: и это не 25 декабря 1 года нашей эры

Согласно верованиям миллионов христиан во всем мире, 25 декабря этого года исполняется 2023 года со дня рождения Иисуса. Однако новое исследование доказывает, что Христос не родился зимой 1 года нашей эры.

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Эксперты говорят, что сын Божий может быть старше, чем считали до сих пор. По словам историков, нет никаких оснований полагать, что день рождения Иисуса действительно приходится на 25 декабря, пишет DailyMail.

Исторические факты

Согласно традиционному мнению, Иисус родился 25 декабря 1 года нашей эры, то есть в это Рождество христиане будут праздновать 2023 год со дня его появления на свет.

Независимо от религиозных взглядов, невозможно отрицать, что действительно существовал человек по имени Иисус, родившийся в римской провинции Галилея примерно 2000 лет назад. Однако, поскольку человек родился в крестьянском классе, не будет никаких записей о его рождении.

По словам профессора Лоуренса Микитюка из Университета Пердью, чтобы выяснить, когда родился Иисус, нужно связать его жизнь с известными деятелями, которые оставили много свидетельств.

Одним из ключевых источников, на который ссылаются ученые, является жизнь иудейского царя Ирода Великого, который был назначен Римом править землями, включая Вифлеем и Иерусалим, примерно с 37 года до нашей эры.

Согласно Библии, услышав, что "Царь Иудейский" вот-вот родится, Ирод издал указ об убийстве всех еврейских мальчиков до двух лет. Если это правда, то Иисус должен был родиться по крайней мере за два года до смерти царя Ирода.

По словам историков, есть много современных источников, которые дают доказательства жизни и смерти царя Ирода. Например, "Еврейские древности" историка Иосифа Флавия, написанные спустя 60 лет после смерти Иисуса.

Иосиф Флавий описывает, что незадолго до смерти Ирода произошло лунное затмение. Это может относиться к четырем возможным датам: 15 сентября 5 года до нашей эры, 13 марта 4 года до нашей эры, 10 января 1 года до нашей эры и 29 декабря 1 года до нашей эры, говорят астрономы.

"Иосиф также говорит нам в двух местах, что еврейская Пасха произошла вскоре после смерти Ирода Великого. Поскольку Пасха празднуется весной, сентябрь, январь и декабрь исключаются", – отмечает профессор Микитюк.

Основываясь на этом расчете, большинство ученых датируют год рождения Иисуса примерно 4-6 годом до нашей эры, то есть он приходится на 2029 в этом году.

Единственное сомнение в этих расчетах состоит в том, что нет ни одного доказательства, кроме Библии, того, что царь Ирод действительно отдал приказ о резне младенцев. Хотя исторические записи, непременно, рисуют Ирода как тирана.

Однако авторы Евангелий уверены, что Иисус и Ирод жили в один и тот же момент времени. А поскольку Библия имеет подтверждение дат других исторических деятелей, таких как Понтий Пилот и император Август, справедливо предположить, что она примерно правильна в отношении Ирода, говорят исследователи.

Когда же день рождения Иисуса

По словам историков, первое настоящее упоминание о 25 декабря как дате рождения Иисуса появилось в середине IV века нашей эры в римском альманасе, где перечисляются даты смерти разных христианских мучеников. Однако большинство ученых соглашается, что эта дата, вероятно, мало связана с фактическим днем ​​рождения Иисуса.

"Вряд ли Иисус родился в конце декабря, потому что "были пастухи в поле, которые ночью стерегли свои стада". Однако зимой держали овец в овчарне, чтобы защитить от непогоды", – отмечает профессор Микитюк.

Зато травы, которой питались овцы, больше всего в марте. "Этот факт большого количества травы в марте согласуется с лунным затмением, которое произошло незадолго до смерти Ирода Великого. Наименьшей датой, которую можно с уверенностью определить для рождения Иисуса, является март, 6, 5 или 4 года до нашей эры", – отмечает профессор.

В поисках более точной даты некоторые ученые исследовали трех мудрецов из Библии. В Евангелии от Матфея три волхва ищут Иисуса, следуя "его звезде на востоке".

В 5 лет. до н. китайские астрономы династии Хань зафиксировали прохождение "звезды метлы", которая "гуляла" по небу в течение 70 дней. Профессор Колин Хемфрис из Кембриджского университета считает, что эта комета и была Вифлеемская звезда.

А весной в 6 году до нашей эры было зафиксировано чрезвычайно редкое астрономическое событие под названием тройное соединение – Юпитер и Сатурн трижды сблизились на небе за очень короткий промежуток времени. Американский историк Майкл Молнар предполагает, что это воспринималось как особо благоприятный знак, предвещавший рождение царя.

Поэтому независимо от того, была ли это комета или редкое выравнивание планет, все доказательства указывают на то, что вероятнее всего Иисус родился весной, а не зимой.

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