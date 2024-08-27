Десятки объектов ЮНЕСКО могут быть уничтожены до 2050 года из-за изменения климата: какие достопримечательности под самой большой опасностью

Ученые назвали объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, которые могут быть уничтожены до 2050 года из-за изменения климата. Исследователи из Climate X использовали климатические модели, чтобы предсказать, как наводнения, береговая эрозия, оползни, опасность ветра, штормы и циклоны повлияют на достопримечательности во всем мире.

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К топ-20 объектам, которые находятся под самой большой опасностью – Национальный парк Какаду в Австралии, Швейцарские Альпы, Цистерцианское аббатство Фонтеней во Франции и Храм Солнца Конарк в Индии. В общей сложности 50 памятников ЮНЕСКО в разных уголках мира могут быть уничтожены, пишет DailyMail.

"Наши выводы служат строгим предупреждением для правительств, защитников природы и мирового сообщества о необходимости уделять первостепенное внимание защите нашей планеты ради сохранения наших древних памятников, а также защиты жизни сегодня и в будущем", – сказал генеральный директор и соучредитель Climate X Лукки Ахмед.

Список всемирного наследия ЮНЕСКО в настоящее время включает 1223 объекта, которые считаются настолько важными для будущего нашей планеты, что их следует охранять. В своем новом исследовании эксперты из Climate X хотели понять, какие из этих мест могут погибнуть из-за изменения климата.

Команда ученых использовала платформу Climate X Spectra, которая моделирует, как изменение климата повлияет на собственность, активы и инфраструктуру при разных сценариях. Алгоритмы внутри платформы количественно определяют риск экстремальных погодных условий, чтобы смоделировать будущую вероятность 16 различных климатических опасностей – от экстремальной жары до тропических циклонов и наводнений – в восьми сценариях потепления в течение следующих 100 лет.

Анализ выявил 50 ключевых мест, оказавшихся под угрозой, если глобальные выбросы парниковых газов будут расти текущими темпами. Возглавляет список Культурный ландшафт провинции Бали, который уязвим к наводнениям, жаре и засухе.

Далее следуют австралийский национальный парк Какаду, которому угрожают наводнения и лесные пожары. А также китайский Цюаньчжоу (торговый центр мира), уязвимый к засухе.

Среди других ключевых объектов, включенных в список – австралийский Сиднейский оперный театр, Олимпийский национальный парк в США, швейцарские Альпы Юнгфрау-Алеч и буддийские горные монастыри Санса в Корее.

Ранее OBOZ.UA писал, что климатическая катастрофа может произойти в любой момент в ближайшие 6000 лет.

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