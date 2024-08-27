УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Десятки объектов ЮНЕСКО могут быть уничтожены до 2050 года из-за изменения климата: какие достопримечательности под самой большой опасностью

Инна Василюк
Наука Обоз
2 минуты
588
Десятки объектов ЮНЕСКО могут быть уничтожены до 2050 года из-за изменения климата: какие достопримечательности под самой большой опасностью

Ученые назвали объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, которые могут быть уничтожены до 2050 года из-за изменения климата. Исследователи из Climate X использовали климатические модели, чтобы предсказать, как наводнения, береговая эрозия, оползни, опасность ветра, штормы и циклоны повлияют на достопримечательности во всем мире.

Видео дня

К топ-20 объектам, которые находятся под самой большой опасностью – Национальный парк Какаду в Австралии, Швейцарские Альпы, Цистерцианское аббатство Фонтеней во Франции и Храм Солнца Конарк в Индии. В общей сложности 50 памятников ЮНЕСКО в разных уголках мира могут быть уничтожены, пишет DailyMail.

Десятки объектов ЮНЕСКО могут быть уничтожены до 2050 года из-за изменения климата: какие достопримечательности под самой большой опасностью

"Наши выводы служат строгим предупреждением для правительств, защитников природы и мирового сообщества о необходимости уделять первостепенное внимание защите нашей планеты ради сохранения наших древних памятников, а также защиты жизни сегодня и в будущем", – сказал генеральный директор и соучредитель Climate X Лукки Ахмед.

Список всемирного наследия ЮНЕСКО в настоящее время включает 1223 объекта, которые считаются настолько важными для будущего нашей планеты, что их следует охранять. В своем новом исследовании эксперты из Climate X хотели понять, какие из этих мест могут погибнуть из-за изменения климата.

Команда ученых использовала платформу Climate X Spectra, которая моделирует, как изменение климата повлияет на собственность, активы и инфраструктуру при разных сценариях. Алгоритмы внутри платформы количественно определяют риск экстремальных погодных условий, чтобы смоделировать будущую вероятность 16 различных климатических опасностей – от экстремальной жары до тропических циклонов и наводнений – в восьми сценариях потепления в течение следующих 100 лет.

Десятки объектов ЮНЕСКО могут быть уничтожены до 2050 года из-за изменения климата: какие достопримечательности под самой большой опасностью

Анализ выявил 50 ключевых мест, оказавшихся под угрозой, если глобальные выбросы парниковых газов будут расти текущими темпами. Возглавляет список Культурный ландшафт провинции Бали, который уязвим к наводнениям, жаре и засухе.

Далее следуют австралийский национальный парк Какаду, которому угрожают наводнения и лесные пожары. А также китайский Цюаньчжоу (торговый центр мира), уязвимый к засухе.

Десятки объектов ЮНЕСКО могут быть уничтожены до 2050 года из-за изменения климата: какие достопримечательности под самой большой опасностью

Среди других ключевых объектов, включенных в список – австралийский Сиднейский оперный театр, Олимпийский национальный парк в США, швейцарские Альпы Юнгфрау-Алеч и буддийские горные монастыри Санса в Корее.

Ранее OBOZ.UA писал, что климатическая катастрофа может произойти в любой момент в ближайшие 6000 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!