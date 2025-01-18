Что за розовый порошок распыляют над Калифорнией и как он помогает бороться с лесными пожарами
Пока экипажи борются с разрушительными лесными пожарами в Калифорнии, очевидцы сбрасывают фото и видео ярко-розового порошка, распыляемого пожарными из самолетов. Привлекающее внимание вещество – антипирен – огнезащитное средство.
Официальные лица заявили, что тысячи галлонов розового вещества были сброшены за последнюю неделю, чтобы остановить распространение пламени. Эксперты отмечают, что ключевым ингредиентом антипирена является фосфат аммония, обычно содержащийся в удобрениях, поэтому он не вредит окружающей среде, пишет NBCNews.
По словам экспертов, антипирен используется для борьбы с пожарами в США с 1963 года и является основным долговременным огнезащитным средством, используемым Департаментом лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии, отмечает BBC.
Антипирен – это продукт известный под названием Phos-Chek, продаваемый компанией Perimeter. Это наиболее используемое огнезащитное средство в мире.
"Phos-Chek – ретардант на основе удобрений. Это те же ингредиенты, которые используются в вашем удобрении для ухода за газоном", – сказал главный операционный директор компании Perimeter Solutions Шеннон Хорн.
В основном огнезащитное вещество состоит из воды и фосфата аммония, а также розового красителя для повышения точности падения с воздуха и хорошей видимости уже обработанных участков, говорят разработчики порошка.
Ученые объясняют, что при использовании в антипиренах фосфат аммония может изменить способ реакции целлюлозы в растениях на тепло. Обычно растения, подвергающиеся воздействию тепла огня, начинают разлагаться и становятся топливом, но Phos-Chek действует как покрытие, создавая барьер, потребляющий тепловую энергию. В результате реакции образуется невоспламеняющийся углеродный материал, замедляющий пожар.
Разработчики Phos-Chek успокаивают, что не стоит беспокоиться, что розовое облако покроет двор, дом или авто. Со временем порошок может выцветать на солнечном свете и легко смывается водой, не оставляя пятен.
Однако Лесная служба и Министерство внутренних дел США требуют, чтобы самолеты не сбрасывали огнезащитные вещества в 90 метрах от водных путей. Однако могут быть сделаны некоторые исключения, в том числе, если "потенциальный вред природным ресурсам преобладает возможную потерю водной жизни", говорят в Лесной службе.
Основной экологической проблемой, связанной с ретардантом, наличие тяжелых металлов. Исследование прошлого года показало, что одна версия Phos-Chek содержит более высокий уровень металлов, таких как кадмий и хром, что уже не безопасно в соответствии с нормами.
Однако Шеннон Хорн подчеркнул, что версия Phos-Chek, которую выпускают в Калифорнии, является "другим продуктом, чем тот, который был много лет назад", поэтому он безопасен.
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