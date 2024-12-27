Ученые впервые определили скорость человеческой мысли

Исследователи из Калифорнийского технологического института проанализировали, как быстро люди думают. Применив методы теории информации и изучив многочисленные исследования человеческой деятельности, например чтение, письма, видеоигр и составление кубиков Рубика, ученые пришли к неожиданным выводам.

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Ученые определили, что люди думают со скоростью всего 10 бит в секунду, тогда как наши сенсорные системы собирают данные со скоростью в один миллиард бит в секунду — в 100 миллионов раз быстрее. Это открытие рождает новые вопросы для нейробиологов: почему люди могут сосредотачиваться только на одном мнении одновременно, когда органы чувств могут обрабатывать тысячи входных данных одновременно, пишет TechExplorist.

По научным данным, из более чем 85 миллиардов нейронов в мозге примерно одна треть присутствует в коре, наружном слое мозга, и отвечает за сложное мышление. Каждый нейрон может передавать более 10 бит информации в секунду и имеет высокие навыки обработки информации. Но почему они этого не делают и почему люди так медленно мыслят, если так много нейронов, полагают ученые.

"Каждый раз мы вытаскиваем только 10 бит из триллиона, который воспринимают наши органы чувств, и используем их, чтобы воспринимать окружающий мир и принимать решения. Это вызывает парадокс: что делает мозг, чтобы фильтровать всю эту информацию?" – задают себе вопросы ученые из лаборатории Маркуса Мастера.

Учитывая открытие этого "ограничения скорости" в мозге, Мейстер предполагает, что нейронаучные исследования должны рассмотреть эти парадоксы в будущих исследованиях.

Ученые пытаются также понять, почему мозг может обрабатывать только одно мнение за раз, а не несколько, как это делают сенсорные системы. Исследователи предполагают, что это ограничение может быть связано с тем, как развивался человеческий мозг.

"Наши предки адаптировались к среде, где мир двигался достаточно медленно, чтобы выжить все еще было возможно, даже с ограниченной вычислительной мощностью. Исследование предполагает, что 10 бит в секунду мышления действительно необходимы только в самых плохих сценариях высокого давления. В основном, наше окружение меняется гораздо медленнее и с более управляемым темпом", – говорят авторы исследования.

По словам специалистов, недавно технические лидеры предложили создать прямую связь между мозгом человека и компьютером, чтобы обеспечить более быструю связь. Однако исследование показывает, что человеческий мозг все равно будет общаться со скоростью 10 бит в секунду даже при таком интерфейсе, как мозг-компьютер.

OBOZ.UA ранее писал, что ученые объяснили, почему люди запоминают одни вещи, а другие – нет.

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