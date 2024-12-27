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Ученые впервые определили скорость человеческой мысли

Инна Василюк
Наука Обоз
2 минуты
1,0 т.
Ученые впервые определили скорость человеческой мысли

Исследователи из Калифорнийского технологического института проанализировали, как быстро люди думают. Применив методы теории информации и изучив многочисленные исследования человеческой деятельности, например чтение, письма, видеоигр и составление кубиков Рубика, ученые пришли к неожиданным выводам.

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Ученые определили, что люди думают со скоростью всего 10 бит в секунду, тогда как наши сенсорные системы собирают данные со скоростью в один миллиард бит в секунду — в 100 миллионов раз быстрее. Это открытие рождает новые вопросы для нейробиологов: почему люди могут сосредотачиваться только на одном мнении одновременно, когда органы чувств могут обрабатывать тысячи входных данных одновременно, пишет TechExplorist.

Ученые впервые определили скорость человеческой мысли

По научным данным, из более чем 85 миллиардов нейронов в мозге примерно одна треть присутствует в коре, наружном слое мозга, и отвечает за сложное мышление. Каждый нейрон может передавать более 10 бит информации в секунду и имеет высокие навыки обработки информации. Но почему они этого не делают и почему люди так медленно мыслят, если так много нейронов, полагают ученые.

"Каждый раз мы вытаскиваем только 10 бит из триллиона, который воспринимают наши органы чувств, и используем их, чтобы воспринимать окружающий мир и принимать решения. Это вызывает парадокс: что делает мозг, чтобы фильтровать всю эту информацию?" – задают себе вопросы ученые из лаборатории Маркуса Мастера.

Учитывая открытие этого "ограничения скорости" в мозге, Мейстер предполагает, что нейронаучные исследования должны рассмотреть эти парадоксы в будущих исследованиях.

Ученые впервые определили скорость человеческой мысли

Ученые пытаются также понять, почему мозг может обрабатывать только одно мнение за раз, а не несколько, как это делают сенсорные системы. Исследователи предполагают, что это ограничение может быть связано с тем, как развивался человеческий мозг.

"Наши предки адаптировались к среде, где мир двигался достаточно медленно, чтобы выжить все еще было возможно, даже с ограниченной вычислительной мощностью. Исследование предполагает, что 10 бит в секунду мышления действительно необходимы только в самых плохих сценариях высокого давления. В основном, наше окружение меняется гораздо медленнее и с более управляемым темпом", – говорят авторы исследования.

По словам специалистов, недавно технические лидеры предложили создать прямую связь между мозгом человека и компьютером, чтобы обеспечить более быструю связь. Однако исследование показывает, что человеческий мозг все равно будет общаться со скоростью 10 бит в секунду даже при таком интерфейсе, как мозг-компьютер.

OBOZ.UA ранее писал, что ученые объяснили, почему люди запоминают одни вещи, а другие – нет.

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