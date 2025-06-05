Ученые нашли гигантскую планету, в существование которой невозможно поверить: чем особенна

Астрономы обнаружили планету-гиганта, которая вращается вокруг звезды, что по своим размерам значительно меньше Солнца - и это открытие удивило научное сообщество. Экзопланета TOI-6894b, примерно равная Сатурну, вращается вокруг красного карлика, размер которого составляет лишь 23% солнечного радиуса.

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Такой вариант планетной системы считался практически невозможным, ведь небольшие звезды, как правило, не имеют достаточно материала для формирования газовых гигантов. Астрономы считали, что планеты такого типа могут образовываться только вокруг более крупных и массивных светил.

Однако TOI-6894b опровергает эти представления, демонстрируя, что космос до сих пор скрывает много загадок. Это открытие может стать ключом к переосмыслению современных моделей формирования планет.

Планета, которой не должно быть

TOI-6894b имеет радиус в 86% от радиуса Юпитера, но ее масса составляет лишь 17% юпитерианской - что свидетельствует о легкой и, вероятно, рыхлой атмосфере. Она была обнаружена с помощью транзитного метода, когда свет звезды временно тускнеет из-за прохождения планеты перед ней.

В случае TOI-6894 это затмение составляло аж 17%, что является огромным показателем в этом типе наблюдений. Именно это позволило ученым сделать точные расчеты размеров и массы объекта. Особенность системы в том, что масса звезды настолько мала, что, согласно устоявшимся представлениям, ей просто не должно было хватить материала для формирования такого гиганта. Это ставит под сомнение классические сценарии, которые объясняют рождение подобных миров, пишет издание ScienceAlert.

Шанс заглянуть в атмосферу другого мира

Из-за чрезвычайной глубины транзитов TOI-6894b стала идеальным кандидатом для атмосферных исследований. Во время прохождения планеты перед звездой часть ее света проходит сквозь атмосферу планеты, позволяя исследователям изучить ее состав. Команда уже подала запрос к космическому телескопу Джеймса Уэбба на наблюдения, которые могут обнаружить, в частности, метан - типичный компонент холодных атмосфер.

По словам исследователей, TOI-6894b позволяет исследовать экстремальные условия формирования планет и проверить гипотезы об их эволюции. Ответы, которые даст это исследование, могут изменить наше понимание не только экзопланет, но и самого процесса формирования Солнечной системы. Как отмечают астрофизики, открытие подобных объектов расширяет границы возможного в астрономии.

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