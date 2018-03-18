Русский медведь никогда не отпустит из своих "объятий" Украину – Назаров

Через год после получения гражданства Украины народный артист России и ярый противник кремлевского режима Владимир Назаров дал весьма уверенное интервью одному из российских изданий. Что правда, артисту пришлось отвечать на вопросы вроде "Владимир, как правильно: "на Украине" или "в Украине"?", "Все ваши спектакли на украинском языке? А на русском не дают играть?", "Давайте уж по-честному: украинцы своих же гнобят? Вот как Лободу и Ани Лорак...".

С этой темы мы и начали вторую часть интервью "Обозревателю", в которой композитор и режиссер объяснил, ради чего пожертвовал в России именным театром, как это отразилось на карьере его сына, который остался в Москве, и как Украине не упустить исторический шанс вырваться "из лап русского медведя". Также читайте первую часть интервью с Владимиром Назаровым.

Владимир Назаров Фото: facebook.com

- В феврале этого года вы дали интервью одному из российских онлайн-ресурсов, в котором вас много спрашивали об Украине.

- Да, было дело. Мне звонили. Надеюсь, не переврали там.

- Не было ли чувства, что вас так и пытались подковырнуть, подловить на чем-то и написать о том, как плохо вам на самом деле живется в "бандеровской" Украине? Во всяком случае так выглядят вопросы журналиста.

- Ну конечно. Журналисты тоже люди, что называется (смеется). Им тоже кушать хочется. Я, честно говоря, боялся оголтелой фальсификации, поэтому на всякий случай вел запись этого интервью сам. Хотя корреспондент, который звонил, мною не замечен в чем-то таком. Он вроде не путиноид. Да и само издание – не "Комсомольская правда", которую я раньше уважал.

- А на площадки покрупнее в Россию вас не зовут? Последнее время это стало популярным – позвать кого-нибудь из Украины.

- Зовут постоянно. Причем сейчас, видимо, действительно дана какая-то установка, потому что зовут меня, зовут Тверского. Ребята, вам хочется оттоптаться на мне публично? Они ведь понимают, что я буду говорить то же, что и всегда. Разве что опять выкинут этот фокус, когда твой микрофон делают тихо, а все остальные громко начинают орать, оскорблять тебя, обвинять в предательстве.

Дело в том, что ко мне слово "предатель" неприменимо. Даже бандит Путин меня никогда предателем не называл потому что знает, что я всегда был его врагом. Назвать меня предателем потому что я уехал в Украину – тоже глупость. Я здесь родился, вырос, получил первое образование. Я благодарен этой земле за то, что пишу музыку, это все от природы, от Бога, от родителей. Я вернулся на свою родину.

Фото: facebook.com

Это они предали идеалы демократии, свободы, прав человека. Растоптали все святое, что было заложено нами. Мы рисковали жизнью в 1991 году, защищая президента Ельцина, который по пьяне привел нам ГБшника. Согласен, он сделал много хорошего, но война в Чечне и Путин перечеркивают все это.

- Предателем вас вряд ли зовут потому что так считают, явно многие выкрикивают потому что так нужно.

- Да, и понимаете, я же не политик. То, что я начал высказываться по так называемым политическим вопросам, хотя я считаю их больше вопросами жизненными, я просто не могу жить в государстве, которое не дает мне дышать, где нарушаются права мои, моих детей, внуков и правнуков.

Мне говорят: "Вот, чего ты добился, твой театр разгромили, лишили тебя работы..." Друзья, я сохранил свою совесть и свою честь. И мне не стыдно смотреть в глаза родным. А когда я отойду в лучший мир, они будут говорить обо мне с уважением. Как вот будут оправдываться все эти табаковы, михалковы и прочие, я не знаю. Потому что все ими сказанное сегодня есть в интернете.

В один прекрасный момент, когда они все переобуются в воздухе, когда впереди нас побегут на митинг и будут кричать, как они ненавидели этого узурпатора Путина, найдется молоденький корреспондент, который напомнит им их же слова об "украинцах третьего сорта" и тому подобное. А то, что они переобуются быстрее всех, сомнений нет. Я не верю в искренность этих людей – это проститутки. Но на их беду существует интернет.

Как может сегодня огромный зал, на треть заполненный деятелями культуры, которые априори обязаны призывать к добру, рукоплескать сумасшедшему лидеру, который говорит "мы их всех превратим в ядерный пепел"? Ладно он идиот, но вы по своей сути и профессии не должны поддерживать войну, убийства, кровь. Нет, рукоплещут, в глазах огонь. Это же кошмар.

- Владимир Васильевич, не все ведь готовы взять и развалить свои театры, выпасть из списка любимчиков Кремля и остаться ни с чем.

- Но зато с чистой совестью, разве нет?

- Боюсь, слабое утешение.

- Нет-нет (улыбается). Нужно видеть, как они со мной разговаривают, как прячут свои глаза. Вот особенно последнее время столько звонков: "ну как ты там?", "ну что там у тебя?" Они думают, что когда вернется демократия, глядишь, вдруг я словечко замолвлю перед лидерами, которые придут к власти. С одной стороны бегут на митинг в Лужники, с другой – звонят Назарову. Это ж комедия.

Владимир Назаров с внуками Фото: facebook.com

- Ваш сын, насколько знаю, остался с семьей в России. Живет и работает в Москве.

- Да, он мастер в институте театрального искусства. Сейчас как раз выпускает свой курс и его просят набрать первокурсников. Ну (пожимает плечами) дети, внук, несмотря на юный возраст… Но работы нет. Фактически собирает время от времени осколки моего театра. Дают какие-то детские спектакли, некоторые артисты дают сольные концерты.

- Палки в колеса ему не ставят из-за вас?

- Практически все официальные театры отказываются иметь с ним дело.

- Как это объясняют?

- Без протокола, но они ему говорят, мол, "Артем, ну ты же понимаешь...". А официальных, конечно, никаких отказов не дают.

- Сын никогда не говорил вам что-то вроде "пап, давай потише, а то у меня проблемы"?

- Нет. Ни он, ни супруга, ни дочь. Никто из моей семьи такого не говорил. Более того, у меня такое ощущение, что они гордятся моей позицией, понимают, что я на стороне правды, на стороне добра. И это ощущение всегда было очень важным.

Меня вот волнуют молодые люди, которым сегодня по 25-30-40 лет. Ребята, ведь эта сволочь когда-нибудь сдохнет. Ну ладно, еще шесть лет. Ну пусть еще двенадцать. Рано или поздно начнутся перемены в стране, вы как тогда будете смотреть в глаза родным? Ну, Бог с ними.

Что же касается Украины, во-первых, властям необходимо срочно выделить деньги на контрпропаганду. Во-вторых, собрать за одним столом деятелей культуры и думать, что делать с культурой, потому что борьба за нее – это борьба за свободу. Вот путинское телевидение продемонстрировало, какая это сила телевизионный экран. Никто якобы телевизор не смотрит, а оказывается, все страну можно им повернуть, к тому же далеко не в лучшем направлении.

Владимир Назаров с сыном Артемом Фото: facebook.com

Не надо по ТВ рассказывать, что у нас нет коррупции и врать, уподобляясь путинской власти, которая врет самым наглым образом. Я уверен, что в Украине есть о чем рассказывать, особенно со знаком "плюс" и что касается культуры. Никуда не исчезли таланты – композиторы, поэты, молодые художники, писатели, которые мечтают о выставках и дебютах на ТВ. Но нет, игнор полный. Вспомним фразу Черчилля. Власть должна понимать, что мы воюем за культуру.

Это понимаете сегодня вы – молодые. И вам нужно брать в Украине власть, тем, кому сейчас по 25-30, а не таким пенькам как я. Мы уже свое отслужили: хорошо ли, плохо ли... Судя по всему, плохо (улыбается). Вы должны не допускать ползучую контрреволюцию, которая постоянно здесь то справа, то слева поднимает голову.

Выбрасывать мусор из окна автомобиля – это контрреволюция. Гадить у себя под ногами, разрушать, исписывать граффити отреставрированные здания на Подоле – это тоже контрреволюция. Призывать к внеблоковому статусу, отрицанию роли Евросоюза и НАТО – это контрреволюция, это измена. Потому что нет другого пути для Украины кроме как быть с Европой. Потому что русский медведь никогда не отпустит из своих "объятий" Украину. И единственное, что он уважает – это когда ему съездит железным кулаком в рожу. Вот этот язык эта пацанва понимает, другого – нет. Интеллигенты паршивые.

Украина имеет сейчас исторический шанс действительно вырваться из когтистых лап русского медведя. Но для этого лидеры должны призвать к сплочению нации и показать народу пример честного служения своей стране, не карману. Вот тогда, наверное, будет и на нашей улице праздник. А пока наш путь во мраке.