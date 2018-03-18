Російський ведмідь ніколи не відпустить зі своїх "обіймів" Україну – Назаров

Через рік після отримання громадянства України народний артист Росії та затятий супротивник кремлівського режиму Володимир Назаров дав вельми впевнене інтерв'ю одному з російських видань. Що правда, артистові довелося відповідати на запитання на кшталт "Володимире, як правильно: "на Україні" чи "в Україні"?", "Всі ваші вистави йдуть українською мовою? А російською не дають грати?", "Давайте чесно: українці своїх же гноблять? Ось як Лободу й Ані Лорак...".

З цієї теми ми й почали другу частину інтерв'ю "Обозревателю", в якій композитор і режисер пояснив, заради чого пожертвував в Росії іменним театром, як це відбилося на кар'єрі його сина, який залишився в Москві, і як Україні не упустити історичний шанс вирватися "з лап російського ведмедя" (першу частину інтерв'ю з Володимиром Назаровим читайте за посиланням).

Володимир Назаров Фото: facebook.com

- У лютому цього року ви дали інтерв'ю одному з російських онлайн-ресурсів, в якому вас багато запитували про Україну.

- Було діло. Мені телефонували. Сподіваюся, не перебрехали там.

- Чи не було почуття, що вас так і намагалися підколупнути, підловити на чомусь і написати про те, як погано вам насправді живеться в "бандерівській" Україні? У всякому разі так виглядають питання журналіста.

- Ну звичайно. Журналісти теж люди, що називається (сміється). Їм теж їсти хочеться. Я, чесно кажучи, боявся шаленої фальсифікації, тому про всяк випадок вів запис цього інтерв'ю сам. Хоча кореспондент, який дзвонив, мною не помічений в чомусь такому. Він начебто не путіноїд. Та й саме видання теж, це не "Комсомольская правда", яку я раніше поважав.

- А на майданчики побільше в Росію вас не кличуть? Останнім часом це стало популярним - покликати кого-небудь з України.

- Звуть постійно. Причому зараз, мабуть, дійсно дана якась установка, тому що звуть мене, звуть Тверського. Хлопці, вам хочеться відтоптатися на мені публічно? Адже вони розуміють, що я буду говорити те саме, що і завжди. Хіба що знову викинуть цей фокус, коли твій мікрофон роблять тихо, а всі інші голосно починають кричати, ображати тебе і все таке, звинувачувати в зраді.

Справа в тому, що до мене слово "зрадник" не застосувати. Навіть бандит Путін мене ніколи зрадником не називав бо знає, що я завжди був його ворогом. Назвати мене зрадником бо я поїхав до України теж дурість, я тут народився, виріс, отримав першу освіту. Я вдячний цій землі за те, що пишу музику, це все від природи, від Бога, від батьків. Я повернувся на свою батьківщину.

Це вони зрадили ідеали демократії, свободи, прав людини. Розтоптали все святе, що було закладено нами. Ми ризикували життям в 1991 році, захищаючи президента Єльцина, який по п'яні привів нам ГБ-шника. Згоден, він зробив багато хорошого, але війна в Чечні і Путін перекреслюють все це.

Фото: facebook.com

- Зрадником вас навряд чи звуть тому що так вважають, явно багато хто вигукує тому що так потрібно.

- Так, і розумієте, я ж не політик. Те, що я почав висловлюватися по так званих політичних питаннях, хоча я вважаю їх більше питаннями життєвими, я просто не можу жити в державі, яка не дає мені дихати, де порушуються права мої, моїх дітей, онуків і правнуків. Я відповідальний за них.

Мені кажуть: "От, чого ти домігся, твій театр розгромили, позбавили тебе роботи..." Друзі, я зберіг свою совість і свою честь. І мені не соромно дивитися в очі рідним. А коли я відійду в кращий світ, вони будуть говорити про мене з повагою. Як ось будуть виправдовуватися всі ці табакова, михалкова та інші, я не знаю. Тому що все ними сказане сьогодні є в інтернеті.

Одного прекрасного разу, коли вони всі перевзуються в повітрі, коли попереду нас побіжать на мітинг і будуть кричати, як вони ненавиділи цього узурпатора Путіна, знайдеться молоденький кореспондент, який нагадає їм їх же слова про "українців третього сорту" і так далі. А те, що вони перевзуються швидше за всіх, сумнівів немає. Я не вірю в щирість цих людей, це повії. Але на їх біду існує інтернет.

Як може сьогодні величезний зал, на третину заповнений діячами культури, які апріорі зобов'язані закликати до добра, аплодувати божевільному лідеру, який говорить "ми їх всіх перетворимо на ядерний попіл"? Гаразд він ідіот, але ви за своєю суттю і професією не маєте підтримувати війну, вбивства, кров. Ні, аплодують, в очах вогонь. Це ж кошмар.

- Володимире Васильовичу, не всі ж готові взяти і розвалити свої театри, випасти зі списку улюбленців Кремля і залишитися ні з чим.

- Зате з чистою совістю, хіба ні?

- Боюся, слабка втіха.

- Ні-ні (посміхається). Потрібно бачити, як вони зі мною розмовляють, як ховають свої очі. Ось особливо останнім часом стільки дзвінків: "ну як ти там?", "ну що там у тебе?" Вони думають, що коли повернеться демократія, дивись, раптом я слово замовлю перед лідерами, які прийдуть до влади. З одного боку біжать на мітинг в Лужники, з іншого - дзвонять Назарову. Це ж комедія.

Володимир Назаров з онуками Фото: facebook.com

- Ваш син, наскільки знаю, залишився з родиною в Росії. Живе і працює в Москві.

- Так, він майстер в інституті театрального мистецтва. Зараз якраз випускає свій курс і його просять набрати першокурсників. Ну (знизує плечима) діти, онук, незважаючи на юний вік... Але роботи немає. Фактично збирає час від часу залишки мого театру. Дають якісь дитячі спектаклі, деякі артисти дають сольні концерти.

- Палиці в колеса йому не ставлять через вас?

- Практично всі офіційні театри відмовляються мати з ним справу.

- Як це пояснюють?

- Без протоколу, але вони йому кажуть, мовляв, "Артем, ну ти ж розумієш...". А офіційних, звичайно, ніяких відмов не дають.

- Син ніколи не говорив вам щось на кшталт "тату, давай тихіше, а то у мене проблеми"?

- Ні. Ні він, ні дружина, ні донька. Ніхто з моєї родини такого не говорив. Більш того, у мене таке відчуття, що вони пишаються моєю позицією, розуміють, що я на боці правди, на боці добра. І це відчуття завжди було дуже важливим.

Мене ось хвилюють молоді люди, яким сьогодні по 25-30-40 років. Хлопці, ця ж сволота коли-небудь здохне. Ну добре, ще шість років. Ну нехай ще дванадцять. Рано чи пізно почнуться зміни в країні, ви як тоді будете дивитися в очі рідним? Ну, Бог з ними.

Що ж стосується України, по-перше, владі необхідно терміново виділити гроші на контрпропаганду. По-друге, зібрати за одним столом діячів культури і думати, що робити з культурою, тому що боротьба за неї - це боротьба за свободу. Ось путінське телебачення продемонструвало, яка це сила телевізійний екран. Ніхто нібито телевізор не дивиться, а виявляється, всю країну можна ним повернути, до того ж далеко не в кращому напрямку.

Володимир Назаров з сином Артемом Фото: facebook.com

Не треба по ТБ розповідати, що у нас немає корупції і брехати, уподібнюючись путінській владі, яка бреше нахабним чином. Я впевнений, що в Україні є про що розповідати, особливо зі знаком "плюс" і що стосується культури. Нікуди не зникли таланти - композитори, поети, молоді художники, письменники, які мріють про виставки і дебюти на ТБ. Але ні, ігнор повний. Згадаймо фразу Черчілля. Влада повинна розуміти, що ми воюємо за культуру.

Це розумієте сьогодні ви - молоді. І вам потрібно брати в Україні владу, тим, кому зараз по 25-30, а не таким пеньках як я. Ми вже своє відслужили, добре чи погано... Судячи з усього, погано (посміхається). Ви повинні не допускати повзучу контрреволюцію, яка постійно тут то праворуч, то ліворуч піднімає голову.

Викидати сміття з вікна автомобіля - це контрреволюція. Гадити у себе під ногами, руйнувати, списувати графіті відреставровані будівлі на Подолі - це теж контрреволюція. Закликати до позаблокового статусу, заперечення ролі Євросоюзу і НАТО - це контрреволюція, це зрада. Тому що немає іншого шляху для України крім як бути з Європою. Тому що російський ведмідь ніколи не відпустить зі своїх "обіймів" Україну. І єдине, що він поважає - це коли йому з'їздить залізним кулаком в пику. Таку мову ця пацанва розуміє, іншого - немає. Інтелігенти паршиві.

Україна має зараз історичний шанс дійсно вирватися з пазуристих лап російського ведмедя. Але для цього лідери повинні закликати до об'єднання нації і показати народу приклад чесного служіння своїй країні, не кишені. Ось тоді, мабуть, буде і на нашій вулиці свято. А поки наш шлях в темряві.