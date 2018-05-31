Суд заарештував організатора замаху на Бабченка

Шевченківський районний суд Києва заарештував організатора замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка Бориса Германа на 2 місяці без права внесення застави.

Відповідне рішення суд прийняв на засіданні у четвер, 31 травня.

Йому повідомили про підозру по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 КК України (організація терористичного акту).

Борис Герман Громадське

За інформацією ЗМІ, Герман був помічником колишніх народних депутатів Михайла Гончарова і Ігоря Плохого.

Адвокат Євген Солодко розповів, що Герман є виконавчим директором підприємства СП "Шмайсер", яке виробляє зброю для українських військових, а також займався благодійністю для потреб АТО.

Крім того, спливли дані про родинні зв'язки Германа і екс-народного депутата від Партії регіонів Дмитра Притики.

Пізніше з'явилася інформація, що спецоперація з "вбивством" Аркадія Бабченко нібито є способом вирішити корпоративний спір між засновниками українсько-німецького спільного підприємства "Шмайсер", керівником якого є Борис Герман.

Борис Герман Громадське

Сам же Герман на суді заявив, що є агентом СБУ і нібито не готував замах на Бабченко, а брав участь в спецоперації Служби зовнішньої розвідки України щодо виявлення каналів фінансування російських диверсантів в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про нібито вбивство Бабченко стало відомо вночі 29 травня.

Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він "помер" в кареті "швидкої допомоги". Інформацію "підтвердили" в поліції, яка опублікувала "фоторобот" передбачуваного вбивці.

30 травня на брифінгу в Києві глава СБУ Василь Грицак повідомив, що все це було інсценуванням і мова йде про спецоперацію СБУ по затриманню замовника вбивства журналіста.