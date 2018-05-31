Суд заарештував організатора замаху на Бабченка

Шевченківський районний суд Києва заарештував організатора замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка Бориса Германа на 2 місяці без права внесення застави.
Відповідне рішення суд прийняв на засіданні у четвер, 31 травня.
Йому повідомили про підозру по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 КК України (організація терористичного акту).
Борис Герман
Громадське
За інформацією ЗМІ, Герман був помічником колишніх народних депутатів Михайла Гончарова і Ігоря Плохого.
Адвокат Євген Солодко розповів, що Герман є виконавчим директором підприємства СП "Шмайсер", яке виробляє зброю для українських військових, а також займався благодійністю для потреб АТО.
Крім того, спливли дані про родинні зв'язки Германа і екс-народного депутата від Партії регіонів Дмитра Притики.
Пізніше з'явилася інформація, що спецоперація з "вбивством" Аркадія Бабченко нібито є способом вирішити корпоративний спір між засновниками українсько-німецького спільного підприємства "Шмайсер", керівником якого є Борис Герман.
Борис Герман
Громадське
Сам же Герман на суді заявив, що є агентом СБУ і нібито не готував замах на Бабченко, а брав участь в спецоперації Служби зовнішньої розвідки України щодо виявлення каналів фінансування російських диверсантів в Україні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, про нібито вбивство Бабченко стало відомо вночі 29 травня.
Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він "помер" в кареті "швидкої допомоги". Інформацію "підтвердили" в поліції, яка опублікувала "фоторобот" передбачуваного вбивці.
30 травня на брифінгу в Києві глава СБУ Василь Грицак повідомив, що все це було інсценуванням і мова йде про спецоперацію СБУ по затриманню замовника вбивства журналіста.