Работать не будет? В принятом Радой законе о "закрытых" пляжах нашли ошибку

Принятый Верховной Радой закон о запрещении "закрытых" пляжей не позволяет гражданам самостоятельно демонтировать незаконные ограждения.

Об этом на странице в Facebook сообщил бывший народный депутат Юрий Левченко. Он отметил, что в первоначальном варианте закона это было предусмотрено (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Речь идет о законе № 0869 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения беспрепятственного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования".

Иллюстрация. "Закрытый" пляж. Одесса ТСН

Он подчеркнул, что в документе есть позитивные моменты, в частности, введение административной ответственности и штрафов за соответствующие нарушения.

"Но есть одно существенное изменение, которое если не нивелирует законопроект, то существенно ограничивает его результативность, суть", – сказал Левченко.

"Многие начали радоваться, что на этой неделе Рада неожиданно приняла в целом законопроект... Это действительно должен был быть очень важный шаг для миллионов украинцев, которых разнообразные мажоры годами лишают соответствующего конституционного права.

Я тоже сначала положительно удивился, потому что это как раз законопроект моего соавторства, который лежал в Верховной Раде с 2015 года после принятия его в первом чтении", – написал бывший депутат.

В первоначальном варианте законопроекта, как добавил он, было прописано, что "такие ограждения или другие конструкции демонтируются их владельцами/лицами, которые их установили в течение 10 дней после получения письменного требования... а также могут быть самостоятельно демонтированы органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, юридическими или гражданскими лицами".

В принятом законе сказано, что это возможно после решения местного органа власти.

По мнению Левченко, многие "мажоры", которые ограждают пляжи заборами, влияют на местных чиновников, поэтому разрешений на демонтаж не будет.

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