Працювати не буде? В ухваленому Радою законі про "закриті" пляжі знайшли помилку

Ухвалений Верховною Радою закон про заборону "закритих" пляжів не дозволяє громадянам самостійно демонтувати незаконні огорожі.

Про це на сторінці у Facebook повідомив колишній народний депутат Юрій Левченко. Він зазначив, що в первинному варіанті закону це було передбачено (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Йдеться про закон № 0869 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об'єктів для загального водокористування".

Ілюстрація. "Закритий" пляж. Одеса ТСН

Він підкреслив, що в документі є позитивні моменти, зокрема, введення адміністративної відповідальності та штрафів за відповідні порушення.

"Але є одна суттєва зміна, яка якщо не нівелює законопроект, то істотно обмежує його результативність, суть", – сказав Левченко.

"Багато хто почав радіти, що на цьому тижні Рада несподівано прийняла в цілому законопроект... Це мав би бути дуже важливий крок для мільйонів українців, яких різноманітні мажори роками позбавляють відповідного конституційного права.

Я теж спочатку позитивно здивувався, тому що це якраз законопроект мого співавторства, який лежав у Верховній Раді з 2015 року після прийняття його в першому читанні", – написав колишній депутат.

У первинному варіанті законопроекту, як додав він, було прописано, що "такі огорожі або інші конструкції демонтуються їх власниками/особами, які їх встановили протягом 10 днів після отримання письмової вимоги... а також можуть бути самостійно демонтовані органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, юридичними або цивільними особами".

У прийнятому законі сказано, що це можливо після рішення місцевого органу влади.

На думку Левченка, багато "мажорів", які загороджують пляжі, впливають на місцевих чиновників, тому дозволів на демонтаж не буде.

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