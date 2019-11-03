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3 листопада • оновлено в 15:12
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Працювати не буде? В ухваленому Радою законі про "закриті" пляжі знайшли помилку

1.3т Читати матеріал російською

Ухвалений Верховною Радою закон про заборону "закритих" пляжів не дозволяє громадянам самостійно демонтувати незаконні огорожі.

Про це на сторінці у Facebook повідомив колишній народний депутат Юрій Левченко. Він зазначив, що в первинному варіанті закону це було передбачено (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Йдеться про закон № 0869 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безперешкодного доступу громадян до узбережжя водних об'єктів для загального водокористування".

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Ілюстрація. "Закритий" пляж. Одеса

Ілюстрація. "Закритий" пляж. Одеса

ТСН

Він підкреслив, що в документі є позитивні моменти, зокрема, введення адміністративної відповідальності та штрафів за відповідні порушення.

"Але є одна суттєва зміна, яка якщо не нівелює законопроект, то істотно обмежує його результативність, суть", – сказав Левченко.

"Багато хто почав радіти, що на цьому тижні Рада несподівано прийняла в цілому законопроект... Це мав би бути дуже важливий крок для мільйонів українців, яких різноманітні мажори роками позбавляють відповідного конституційного права.

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Я теж спочатку позитивно здивувався, тому що це якраз законопроект мого співавторства, який лежав у Верховній Раді з 2015 року після прийняття його в першому читанні", – написав колишній депутат.

У первинному варіанті законопроекту, як додав він, було прописано, що "такі огорожі або інші конструкції демонтуються їх власниками/особами, які їх встановили протягом 10 днів після отримання письмової вимоги... а також можуть бути самостійно демонтовані органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, юридичними або цивільними особами".

У прийнятому законі сказано, що це можливо після рішення місцевого органу влади.

На думку Левченка, багато "мажорів", які загороджують пляжі, впливають на місцевих чиновників, тому дозволів на демонтаж не буде.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно депутатам Верховної Ради дев'ятого скликання нарахували зарплату за жовтень. У більшості обранців вона виявилася меншою, ніж була у вересні

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Особа
Юрій Левченко
Місце
Україна
Теги
Законодавство законопроект Верховна Рада України політика Монобільшість видео
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