Відключення аналогового ТБ в Україні прискорили

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації погодила розроблений Держспецзв'язку проект розпорядження Кабінету міністрів України "Про невідкладні заходи щодо запровадження в Україні цифрового мовлення".

Документ передбачає повне відключення в Україні аналогового ефірного телебачення вже з 1 липня 2018 року, пише "Liga.net".

Аналогове телебачення можуть відключити вже з 1 липня pixabay.com

Згідно з проектом, аналог залишиться тільки на територіях зі спеціальним режимом мовлення і на прикордонних територіях. Крім того, їм же передбачено виділення з бюджету 260 млн грн на будівництво нової цифрової ефірної мережі на базі державного Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення.

В середині квітня президент України Петро Порошенко розкритикував план поступового переходу на цифрове мовлення до кінця травня 2019 року. 15 березня цей план погодила Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. Єдиний на сьогодні в країні оператор цифрового ефіру Зеонбуд за цей рік мав добудувати свою мережу, щоб вона покривала майже все населення країни.

Як розповіла заступник голови Нацради Уляна Фещук, її відомство має розглянути свіжий проект Кабміну, підготовлений Держспецзв'язку, вже на цьому тижні.

"Україна повинна виконати свої міжнародні зобов'язання. І, я вважаю, Нацрада повинна підтримати рішення про відключення аналогового мовлення", - заявила вона.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в зоні проведення ООС запустили систему протидії антиукраїнському мовленню.