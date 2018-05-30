УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги

Відключення аналогового ТБ в Україні прискорили

2.4тЧитати новину російською

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації погодила розроблений Держспецзв'язку проект розпорядження Кабінету міністрів України "Про невідкладні заходи щодо запровадження в Україні цифрового мовлення".

Документ передбачає повне відключення в Україні аналогового ефірного телебачення вже з 1 липня 2018 року, пише "Liga.net".

Аналогове телебачення можуть відключити вже з 1 липня

pixabay.com

Згідно з проектом, аналог залишиться тільки на територіях зі спеціальним режимом мовлення і на прикордонних територіях. Крім того, їм же передбачено виділення з бюджету 260 млн грн на будівництво нової цифрової ефірної мережі на базі державного Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення.

Новини
Українські ТВ-провайдери підняли абонплату: що обіцяють

В середині квітня президент України Петро Порошенко розкритикував план поступового переходу на цифрове мовлення до кінця травня 2019 року. 15 березня цей план погодила Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. Єдиний на сьогодні в країні оператор цифрового ефіру Зеонбуд за цей рік мав добудувати свою мережу, щоб вона покривала майже все населення країни.

Як розповіла заступник голови Нацради Уляна Фещук, її відомство має розглянути свіжий проект Кабміну, підготовлений Держспецзв'язку, вже на цьому тижні.

"Україна повинна виконати свої міжнародні зобов'язання. І, я вважаю, Нацрада повинна підтримати рішення про відключення аналогового мовлення", - заявила вона.

Новини
Три чверті українців: Рада ввела мовні квоти на телебаченні

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в зоні проведення ООС запустили систему протидії антиукраїнському мовленню.

Місце
Україна
Об'єкт
Національна рада України з питань телебачення і радовещанія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
4
Смішно
3
Цікаво
6
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги