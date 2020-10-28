Офис Зеленского ответил на требование украинцев ликвидировать Окружной админсуд Киева
Офис президента Украины Владимира Зеленского ответил на петицию относительно ликвидации Окружного административного суда Киева, которая набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей.
Пресс-служба ОП вечером в среду, 28 октября, напомнила, что автор петиции мотивировал инициативу необходимостью немедленного обеспечения права граждан на справедливый суд, а также заявил о "глубоко укорененной в суде коррупции и практике неправосудности решений".
Зеленский по результатам рассмотрения петиции поручил начать соответствующие консультации с Высшим советом правосудия, которая "имеет все возможности для того, чтобы сформулировать свою позицию относительно ситуации с Окружным административным судом города Киева".
Как сказано в сообщении, президент предложил "выработать прозрачную и корректную процедуру, которая позволила бы решить вопрос Окружного административного суда города Киева и снять определенное напряжение в обществе относительно этой ситуации".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 14 августа подписала представление в Высший совет правосудия об отстранении от должности главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка и других судей.
Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск семерых фигурантов дела Окружного админсуда Киева, в том числе его председателя.
Правоохранители подозревают судей в том, что они, действуя в составе преступной организации во главе с председателем ОАСК, пытались захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создавали искусственные препятствия в их работе.
Сам глава ОАСК заявил, что находится в Украине и ни от кого не прячется, а уведомление о подозрении не получал.
1 сентября Высший совет правосудия (ВСП) отказался временно отстранить Вовка от должности, а в середине октября Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора исключить из реестра информацию касательно подозрения главе Окружного админсуда Киева Павлу Вовку.