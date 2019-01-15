''Изнасилованием может быть даже французский поцелуй'': юрист о новых правилах секса в Украине

В Украине в силу вступил "закон о сексе". Отныне партнеры должны получить четко сформулированное согласие на интимные отношения. В противном случае — суд и суровое наказание. Причем для супругов оно даже серьезнее — до 5-10 лет тюрьмы.

Также парламентарии позаботились и о том, чтобы никто не приставал с неприличными предложениями к женщинам. Теперь это называется "сексуальное насилие". И за него также предусмотрена ответственность.

Некоторые юристы хватаются за голову и говорят, что и раньше работать со статьей об изнасиловании было сложно, а теперь и подавно. А в соцсетях уже вовсю разгоняют шуточную расписку о добровольном согласии на секс. Мол, подпиши и будь спокоен.

В связи с этим OBOZREVATEL попросил юриста, старшего партнера адвокатской компании "Ильяшев и партнеры" Романа Марченко расставить точки над "ї" в новом законе.

Главное:

Расписка о согласии на секс хороша, но суд все равно спросит у свидетелей, в каком состоянии дама, допустим, уходила из ресторана.

Доказать изнасилование в семье очень сложно, потому что, заключив брак, вы фактически дали согласие на интимные отношения.

Французский поцелуй тоже можно посчитать изнасилованием.

— Роман Викторович, какие основные изменения произошли в связи со вступлением в силу этих поправок с 11 января. Можете разъяснить, что на самом деле изменилось, из-за чего все эти споры?

— На самом деле это буря в стакане воды. Все это существовало и раньше. Подобное насилие без согласия второго человека всегда трактовалось как преступление. Поэтому говорить о том, что произошла какая-то революция в законодательстве, не приходится. Просто законодатель попытался более четко эти моменты выписать, как это сделано в странах ЕС.

Смотрите видео по теме:

Плюс — дополнительно выделена история с малолетними лицами. Потому что раньше в законе существовало понятие "лица, не достигшие половой зрелости". Но это оценочное суждение. Мы же знаем, что в разных культурах дети достигают половой зрелости в разном возрасте. Теперь секс с малолетними детьми однозначно считается преступлением, и более тяжким, чем просто сексуальное насилие. В этом позитив.

Относительно расписок на секс, которые свелись у нас к высмеиванию в Facebook, надо отметить, что насилие никогда не считалось нормой поведения, оно всегда было преступлением. Сейчас произошло уточнение некоторых понятий.

Шуточная расписка на секс, распространяемая в Facebook

— Раз уж зашла речь о расписках, то что теперь считать согласием на интимные отношения? Вот вы как юрист, как будете это трактовать?

— Мы должны понимать, что уголовное право — это не хозяйственное или гражданское, когда вы заключаете контракт с кем-то. Это всегда оценочные вещи. На практике это означает, что в конкретном случае, когда одна сторона обвиняет в сексуальном насилии, а вторая с этим не согласна, будут применяться доказательства иные, чем письменные.

Конечно, в идеале, если у подозреваемого есть расписка, которая гуляет в интернете, то это будет шикарно. Но на практике мы понимаем, что это лишь шутки.

На практике судья или следователь, которые будут это дело рассматривать, допросят свидетелей: как эти люди познакомились, как они сидели в ресторане, как они выходили. Было ли это мирно или девушку кто-то тащил. Слышали ли соседи крики. Есть ли у девушки синяки или повреждения внутренних тканей половых органов... То есть сексуальное насилие должно быть доказано. Ты не можешь сказать: "Мне не понравился результат полового акта, поэтому думаю, что меня изнасиловали".

Как и раньше, в каждом конкретном случае следователи и судьи будут проверять эти факты с помощью экспертиз, показаний свидетелей, реконструкции событий. И будут устанавливать, было насилие или нет. Поэтому нельзя говорить, что произошло что-то революционное.

— Ну а что касается супружеских пар, о каком согласии может идти речь там?

— По супружеским парам выработана такая судебная практика: при прочих равных это не считается сексуальным насилием. Потому что считается, что брак предполагает интимные отношения. Безусловно, бывают исключения. Просто они намного более сложно доказуемы. Но бывает всякое. Например, был семейный скандал, люди разошлись, выбитая дверь, разбитое стекло, звонок друзьям, что меня насилуют и так далее. И какой-то объем доказательств приведет к тому, что будет доказано — это насилие.

Однако, по общему правилу, интимные отношения в семье предполагаются и доказать насилие в этом случае намного сложнее. То есть считается, что супруги вошли в интимные отношения по взаимному согласию, заключив брак. И иное должно быть доказано. Это не математика, где 2+2 получается 4. Каждая ситуация индивидуальна.

В иных случаях насилие доказывается проще. Изнасилование — распространенная статья, и большое количество таких преступников сидят в тюрьмах.

— А что касается изнасилования женщиной мужчины, бывают же такие случаи. А у нас теперь есть четкое понятие, что такое изнасилование — это проникновение в чужое тело. В случае с женщинами такое физически невозможно.

— Вы ошибаетесь. Проникновение может быть не только гениталиями, но и другими предметами, может быть и руками. Эти случаи известны, в том числе и групповые изнасилования мужчин. Конечно, это менее распространенные случаи. Но и в этом вопросе ничего не поменялось. Просто законодатель четко прописал определения.

Если читать это буквально, то, что называется в простонародье французский поцелуй (с использованием языка. — Ред.), это уже проникновение в тело.

— Кроме понятия "изнасилование", появилось и такое определение как "сексуальное насилие". То есть, насколько я понимаю, речь идет о неких приставаниях. Что под этим могут подразумевать — непристойные смс-ки, похлопывания по коленке или ниже спины?

— Могут признаваться фактически любые действия, но их не достаточно. Речь идет о том, что второе лицо должно чувствовать себя неуютно, оскорбленным, не ожидать такого поведения от этого субъекта. Поэтому если в рабочем коллективе принято шутливое обхождение, а похлопывание по спине является нормой три года и человек это допускал, то внезапно это не может стать признаком домогательства. Потому в каждом конкретном случае следователь и судья будут исследовать вопрос, проводить экспертизы морального состояния потерпевшего.

Наша судебная практика является намного более консервативной, чем американская или западная.

Там эти вещи давно культивируется. То, что там является явным признаком сексуального домогательства, у нас считается нормой поведения. Например, сделать женщине откровенный комплимент у нас считается нормой, там это — домогательство. Там не рискнут незнакомому человеку делать комплимент.

— Как считаете, адвокаты, юристы будут использовать эти новые нормы закона, будут открываться дела о сексуальном насилии, фактически домогательствах?

— Думаю, обязательно будут. Наверное, это хорошо, особенно в отношении малолетних. Потому что мы понимаем, можно говорить, что 13-летняя девочка выглядела на 18 лет, и вы вступили с ней в половой контакт по согласию. Но мы же понимаем, что психика в таком возрасте не достаточно развита, в отличие от тела, чтобы отдавать себе отчет в таких поступках. Теперь это считается насилием.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!