''Зґвалтуванням може бути навіть французький поцілунок'': юрист про нові правила сексу в Україні

В Україні набув чинності "закон про секс". Відтепер партнери мають отримати чітко сформульовану згоду на інтимні стосунки. В іншому випадку — суд і серйозне покарання. До того ж для подружжя воно навіть суворіше — до 5-10 років в'язниці.

Також парламентарії подбали і про те, щоб ніхто не чіплявся із непристойними пропозиціями до жінок. Тепер це називається "сексуальне насильство". І за нього також передбачена відповідальність.

Деякі юристи хапаються за голову і кажуть, що й раніше працювати зі статтею про зґвалтування було складно, а тепер і поготів. А в соцмережах уже щосили розганяють жартівливу розписку про добровільну згоду на секс. Мовляв, підпиши і будь спокійний.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL попросив юриста, старшого партнера адвокатської компанії "Ільяшев і партнери" Романа Марченка розставити крапки над "ї" в новому законі.

Головне:

Розписка про згоду на секс хороша, але суд усе одно запитає у свідків, у якому стані дама, припустимо, йшла із ресторану.

Довести зґвалтування у сім'ї дуже складно, тому що, уклавши шлюб, ви фактично дали згоду на інтимні стосунки.

Французький поцілунок теж можна порахувати зґвалтуванням.

— Романе Вікторовичу, які основні зміни відбулися у зв'язку із вступом у силу цих поправок із 11 січня. Можете роз'яснити, що насправді змінилося, через що всі ці суперечки?

— Насправді це буря у склянці води. Все це існувало й раніше. Подібне насильство без згоди другої людини завжди трактувалося як злочин. Тому говорити про те, що сталася якась революція у законодавстві, не доводиться. Просто законодавець спробував чіткіше ці моменти виписати, як це зроблено у країнах ЄС.

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Плюс — додатково виділена історія із малолітніми особами. Тому що раніше у законі існувало поняття "особи, які не досягли статевої зрілості". Але це оцінне судження. Ми ж знаємо, що в різних культурах діти досягають статевої зрілості у різному віці. Тепер секс із малолітніми дітьми однозначно вважається злочином, і більш тяжким, ніж просто сексуальне насильство. У цьому позитив.

Щодо розписок на секс, які звелися у нас до висміювання у Facebook, треба зазначити, що насильство ніколи не вважалося нормою поведінки, воно завжди було злочином. Зараз відбулося уточнення деяких понять.

Жартівлива розписка на секс, поширювана у Facebook

— Якщо вже зайшла мова про розписки, то що тепер вважати згодою на інтимні стосунки? Ось ви як юрист, як будете це трактувати?

— Ми повинні розуміти, що кримінальне право — це не господарське або цивільне, коли ви підписуєте контракт із кимось. Це завжди оціночні речі. На практиці це означає, що в конкретному випадку, коли одна сторона звинувачує у сексуальному насильстві, а друга з цим не згодна, будуть застосовуватися докази інші, ніж письмові.

Звичайно, в ідеалі, якщо у підозрюваного є розписка, яка гуляє в інтернеті, то це буде шикарно. Але на практиці ми розуміємо, що це лише жарти.

На практиці суддя або слідчий, які будуть цю справу розглядати, допитають свідків: як ці люди познайомилися, як вони сиділи в ресторані, як вони виходили. Чи було це мирно або дівчину хтось тягнув. Чи чули сусіди крики. Чи є у дівчини синці або пошкодження внутрішніх тканин статевих органів... Тобто сексуальне насильство має бути доведене. Ти не можеш сказати: "Мені не сподобався результат статевого акту, тому думаю, що мене зґвалтували".

Як і раніше, у кожному конкретному випадку слідчі й судді будуть перевіряти ці факти за допомогою експертиз, свідчень свідків, реконструкції подій. І встановлюватимуть, було насильство чи ні. Тому не можна говорити, що сталося щось революційне.

— А щодо подружніх пар, про яку згоду може йтися там?

— Щодо подружніх пар вироблена така судова практика: за інших рівних це не вважається сексуальним насильством. Тому що вважається, що шлюб передбачає інтимні стосунки. Безумовно, бувають винятки. Просто вони набагато складніше доказові. Але буває різне. Наприклад, був сімейний скандал, люди розійшлися, вибиті двері, розбите скло, дзвінок друзям, що мене ґвалтують тощо. І якийсь обсяг доказів призведе до того, що доведуть – це насильство.

Однак, за загальним правилом, інтимні стосунки в родині передбачаються і довести насильство в цьому випадку набагато складніше. Тобто вважається, що чоловік і жінка увійшли в інтимні стосунки за взаємною згодою, уклавши шлюб. Інше ж має бути доведене. Це не математика, де 2+2 виходить 4. Кожна ситуація індивідуальна.

В інших випадках насильство доводиться простіше. Зґвалтування — поширена стаття, і велика кількість таких злочинців сидять у тюрмах.

— А що стосується зґвалтування жінкою чоловіка, бувають же такі випадки. А в нас нині є чітке поняття, що таке зґвалтування — це проникнення у чуже тіло. У випадку з жінками таке фізично неможливо.

— Ви помиляєтеся. Проникнення може бути не тільки геніталіями, але й іншими предметами, може бути й руками. Ці випадки відомі, в тому числі і групові зґвалтування чоловіків. Звичайно, це менш поширені випадки. Але і в цьому питанні нічого не змінилося. Просто законодавець чітко прописав визначення.

Якщо читати це буквально, те, що називається у народі французький поцілунок (з використанням язика. – Ред.), це вже проникнення у тіло.

— Крім поняття "зґвалтування", з'явилося і таке визначення як "сексуальне насильство". Тобто, наскільки я розумію, йдеться про якісь домагання. Що під цим можуть мати на увазі – непристойні смс-ки, поплескування по коліну або нижче спини?

— Можуть визнаватися фактично будь-які дії, але їх мало. Йдеться про те, що друга особа має відчувати себе незатишно, ображеною, не очікувати такої поведінки від цього суб'єкта. Тому якщо в робочому колективі прийнято жартівливе поводження, а поплескування по спині є нормою три роки і людина це допускала, то раптово це не може стати ознакою домагання. Тому в кожному конкретному випадку слідчий і суддя досліджуватимуть питання, проводитимуть експертизи морального стану потерпілого.

Наша судова практика є набагато консервативнішою, ніж американська або західна.

Там ці речі давно культивуються. Те, що там є явною ознакою сексуального домагання, у нас вважається нормою поведінки. Наприклад, зробити жінці відвертий комплімент у нас вважається нормою, там це — домагання. Там не ризикнуть незнайомій людині робити комплімент.

— Як вважаєте, адвокати, юристи використовуватимуть ці нові норми закону, будуть відкриватися справи про сексуальне насильство, фактично домагання?

— Думаю, обов'язково будуть. Напевно, це добре, особливо у відношенні до малолітніх. Тому що ми розуміємо, можна говорити, що 13-річна дівчинка виглядала на 18 років, і ви вступили з нею у статевий контакт за згодою. Але ми ж розуміємо, що психіка у такому віці не достатньо розвинена, на відміну від тіла, щоб віддавати собі звіт у таких вчинках. Тепер це вважається насильством.

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