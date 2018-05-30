"Хотіли зробити гетто": постпред Порошенка заявив про паспорти для кримчан

У Херсоні зафіксовано настільки великий попит на оформлення біометричних закордонних паспортів, що ДП "Документ" змушене переїхати до більшого офісу.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін.

"Відкриття нових можливостей ДП "Документ" у Херсоні як для громадян, які проживають у Херсонській області, так і для жителів тимчасово окупованого Криму, є найкращою відповіддю тим політиканам місцевого розливу, які наполегливо хотіли зробити для кримчан гетто і видавати паспорти просто на КПВВ, поруч із власним "генделиком", з тим, щоб кримчани "далі не їхали". Ні, шановні, такого не буде", - заявив він.

Бабін пояснив це тим, що кримчани є повноправними громадянами України. "Тому зробити для них повноцінний доступ до української культури, освіти, медицини та до якісних і прозорих адміністративних послуг є пріоритетним завданням держави, тим дорученням президента України Петра Порошенка, яке ми зараз виконуємо разом із Державною міграційною службою", - зазначив Борис Бабін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, постпред президента України заявив, що українські компанії допомагали у будівництві "Керченського" мосту.