Що відбувається з невикористаною відпусткою українців

Конституція України гарантує кожному працівникові щорічну оплачувану відпустку. Але якщо він не зміг або не захотів відгуляти її, закон дозволяє використовувати накопичені дні протягом наступних 12 місяців.

Однак якщо працівник і в наступному році не пішов відпочивати, це стає проблемою для роботодавця, пише UBR.ua.

Невикористані відпускні дні накопичуються pixabay.com

За словами юристів, ці накопичені дні не можна списати, а компенсувати грошима закон дозволяє лише у випадках:

1. звільнення працівника;

2. переведення на інше підприємство;

3. заміни щорічної відпустки грошовою компенсацією;

4. після смерті працівника - спадкоємцям.

"Грошова компенсація виплачується за весь час невикористаної відпустки, тобто без терміну давності. При цьому виплата компенсації працівникові за його бажанням замість відпустки можлива тільки якщо працівник використав не менше 24 календарних днів своєї відпустки", - говорить юрист Інеса Летич.

Тобто, коли співробітник з року в рік не бере відпустку, ці дні не згорають, а постійно накопичуються. При цьому працівнику можуть підвищувати зарплату, проводити індексацію і т.п., а потім при звільненні підприємству доведеться виплатити всю суму відпускних, виходячи з останньої актуальної для розрахунку зарплати.

Тому підприємства намагаються впливати на своїх трудоголіків, постійно нагадуючи їм про необхідність оформити відпустку згідно з графіком, і за два тижні до початку відпочинку за планом. Але це не завжди спрацьовує. Тому нерідко роботодавці кажуть, що невикористана відпустка "згорить" і компенсації не буде.

Але такий обман може дорого обійтися. Вже бували випадки, коли за порадою юристів працівники судилися з компаніями і домагалися виплат за всі роки невикористаної відпустки. Крім того, підприємству загрожує штраф за порушення трудового законодавства в розмірі трьох мінімальних зарплат за кожен такий виявлений випадок.

Щоб отримати компенсацію, працівник (або його спадкоємець) повинен подати заяву в довільній формі, де вказати підставу для отримання компенсації (звільнення, переведення на інше місце роботи, заміна частини щорічної відпустки, смерть працівника). На підставі заяви видається наказ про виплату грошової компенсації. При цьому особам до 18 років заміна всіх видів відпусток грошовою компенсацією не допускається.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, з квітня в Україні почалися перевірки підприємств на предмет легальності оформлення їх співробітників. Перший роботодавець вже покараний.