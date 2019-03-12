Вкусный пост: рецепты от известного кулинара

C 11 марта для всех православных христиан начинается Великий пост, который продлится до Пасхи. Согласно традициям, на это время нужно исключить из меню все мясные, молочные блюда, яйца и все другие продукты, которые содержат в своем составе эти ингредиенты. Разрешено есть только рыбные блюда и только по особым дням. Но это совсем не значит, что нужно отказывать себе в чем-то вкусном.

В этом также абсолютно уверен известный кулинарный эксперт и шеф-повар Евгений Клопотенко, который опубликовал подборку постных блюд на своем сайте.

Грибная юшка с сельдереем

Ингредиенты:

Грибная юшка с сельдереем Фото: klopotenko

200 г белых грибов

1 шт. лука

3 шт. картофеля

100 г сельдерея

1 ст. л. подсолнечного масла

3-4 веточки укропа

по вкусу соль и перец

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Заверните сельдерей в фольгу, посолите и отправьте в духовку на полтора часа.

Помойте грибы, нарежьте на кусочки среднего размера. Лук очистите и мелко порежьте. Обжарьте грибы и лук на сковородке с подсолнечным маслом, пока лук не станет прозрачным.

Налейте в кастрюлю 1 литр воды и доведите до кипения. Добавьте картофель, порезанный небольшим кубиком, луково-грибную поджарку и запеченный сельдерей. Варите юшку до готовности картофеля. В конце приготовления добавьте мелко порезанный укроп.

Постный борщ с вяленой грушей

Ингредиенты:

Постный борщ с вяленой грушей Фото: klopotenko

2 л воды

1 шт. свеклы

1 шт. луковицы

1 шт. моркови

2 шт. картофеля

150 г капусты

2 ст. л. томатной пасты

2 шт. грушы вяленой

1 ст. л. сахара

2 шт. лаврового листа

2 зубка чеснока

2 ст. л. подсолнечного масла

по вкусу соль и перец

Способ приготовления:

Помойте свеклу и запеките в духовке в течение полутора часов. Затем дайте остыть, очистите и натрите на крупной терке.

Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом. Потрите морковь, мелко порежьте лук и обжарьте (2-3 минуты). Далее добавьте тертую свеклу и тушите еще 2 минуты. Затем добавьте томатную пасту и сахар и продолжайте тушить.

Почистите картошку и порежьте кубиком небольшого размера. В кастрюлю налейте воду, выложите картофель, лавровый лист и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите еще 5 минут. Добавьте тонко нашинкованную капусту и варите в течение 15 минут.

Затем добавьте овощную поджарку и порезанную тонкими слайсами грушу, варите еще 5-7 минут. Посолите и поперчите по вкусу. В конце приготовления добавьте чеснок.

Салат с гречкой и солеными огурцами

Ингредиенты:

Салат с гречкой и солеными огурцами Фото: klopotenko

250 г гречки

200 мл свекольного сока

100 г огурца соленого

10 г перца чили

1 ст. л. семен тыквы

2 ст. л. подсолнечного масла

20 г петрушки

по вкусу соль

Способ приготовления:

Выдавите сок из свеклы при помощи соковыжималки. Если у вас ее нет, вы можете просто натереть свеклу на мелкой терке и отжать сок через сито.

Гречку переберите и промойте. Залейте свекольным соком и оставьте при комнатной температуре на 4-6 часов, чтобы гречка разбухла. Готовую гречку переложите в салатник, добавьте соленые огурцы, порезанные крупным кубиком, тонкие кружочки перца чили и тыквенные семечки.

Приготовьте соус для салата. Перебейте в блендере листья петрушки с солью и подсолнечным маслом до однородной консистенции. Подавайте салат с соусом. При необходимости добавьте соль.

Салат с сельдереем

Ингредиенты:

Салат с сельдереем Фото: klopotenko

100 г моркови

100 г кореня сельдерея

100 г яблок

30 мл оливкового масла

1 ч.л. французской горчицы

сок половины лимона

по вкусу соль

Способ приготовления:

Почистите и нарежьте "жульеном" (соломкой) морковь, сельдерей и яблоки. Далее приготовьте заправку для салата. Для этого смешайте оливковое масло, лимонный сок и горчицу. Полейте заправкой салат и хорошо перемешайте.

Узвар с розмарином

Ингредиенты:

Узвар с розмарином Фото: klopotenko

500 г сухофруктов (яблоки, груши, сливы)

2-3 ст. л. сахара

4 большие веточки розмарина

Способ приготовления:

Хорошо промойте сухофрукты. Затем выкладите в кастрюлю и залейте холодной водой. Доведите до кипения и добавьте сахар. Снимите с огня и добавьте крупно порезанные веточки розмарина. Закройте крышкой и дайте настояться.

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