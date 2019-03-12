|Lady
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ШоуКияни

/Кухня

Вкусный пост: рецепты от известного кулинара

473Читать материал на украинском

C 11 марта для всех православных христиан начинается Великий пост, который продлится до Пасхи. Согласно традициям, на это время нужно исключить из меню все мясные, молочные блюда, яйца и все другие продукты, которые содержат в своем составе эти ингредиенты. Разрешено есть только рыбные блюда и только по особым дням. Но это совсем не значит, что нужно отказывать себе в чем-то вкусном.

В этом также абсолютно уверен известный кулинарный эксперт и шеф-повар Евгений Клопотенко, который опубликовал подборку постных блюд на своем сайте.

Грибная юшка с сельдереем

Ингредиенты:

Вкусный пост: рецепты от известного кулинара

Грибная юшка с сельдереем

Фото: klopotenko

  • 200 г белых грибов

  • 1 шт. лука

  • 3 шт. картофеля

  • 100 г сельдерея

  • 1 ст. л. подсолнечного масла

  • 3-4 веточки укропа

  • по вкусу соль и перец

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Заверните сельдерей в фольгу, посолите и отправьте в духовку на полтора часа.

Помойте грибы, нарежьте на кусочки среднего размера. Лук очистите и мелко порежьте. Обжарьте грибы и лук на сковородке с подсолнечным маслом, пока лук не станет прозрачным.

Налейте в кастрюлю 1 литр воды и доведите до кипения. Добавьте картофель, порезанный небольшим кубиком, луково-грибную поджарку и запеченный сельдерей. Варите юшку до готовности картофеля. В конце приготовления добавьте мелко порезанный укроп.

Новости
Замена мяса: диетолог дала рецепты для постного меню

Постный борщ с вяленой грушей

Ингредиенты:

Вкусный пост: рецепты от известного кулинара

Постный борщ с вяленой грушей

Фото: klopotenko

  • 2 л воды

  • 1 шт. свеклы

  • 1 шт. луковицы

  • 1 шт. моркови

  • 2 шт. картофеля

  • 150 г капусты

  • 2 ст. л. томатной пасты

  • 2 шт. грушы вяленой

  • 1 ст. л. сахара

  • 2 шт. лаврового листа

  • 2 зубка чеснока

  • 2 ст. л. подсолнечного масла

  • по вкусу соль и перец

Способ приготовления:

Помойте свеклу и запеките в духовке в течение полутора часов. Затем дайте остыть, очистите и натрите на крупной терке.

Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом. Потрите морковь, мелко порежьте лук и обжарьте (2-3 минуты). Далее добавьте тертую свеклу и тушите еще 2 минуты. Затем добавьте томатную пасту и сахар и продолжайте тушить.

Почистите картошку и порежьте кубиком небольшого размера. В кастрюлю налейте воду, выложите картофель, лавровый лист и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите еще 5 минут. Добавьте тонко нашинкованную капусту и варите в течение 15 минут.

Затем добавьте овощную поджарку и порезанную тонкими слайсами грушу, варите еще 5-7 минут. Посолите и поперчите по вкусу. В конце приготовления добавьте чеснок.

Салат с гречкой и солеными огурцами

Ингредиенты:

Вкусный пост: рецепты от известного кулинара

Салат с гречкой и солеными огурцами

Фото: klopotenko

  • 250 г гречки

  • 200 мл свекольного сока

  • 100 г огурца соленого

  • 10 г перца чили

  • 1 ст. л. семен тыквы

  • 2 ст. л. подсолнечного масла

  • 20 г петрушки

  • по вкусу соль

Способ приготовления:

Выдавите сок из свеклы при помощи соковыжималки. Если у вас ее нет, вы можете просто натереть свеклу на мелкой терке и отжать сок через сито.

Гречку переберите и промойте. Залейте свекольным соком и оставьте при комнатной температуре на 4-6 часов, чтобы гречка разбухла. Готовую гречку переложите в салатник, добавьте соленые огурцы, порезанные крупным кубиком, тонкие кружочки перца чили и тыквенные семечки.

Приготовьте соус для салата. Перебейте в блендере листья петрушки с солью и подсолнечным маслом до однородной консистенции. Подавайте салат с соусом. При необходимости добавьте соль.

Салат с сельдереем

Ингредиенты:

Вкусный пост: рецепты от известного кулинара

Салат с сельдереем

Фото: klopotenko

  • 100 г моркови

  • 100 г кореня сельдерея

  • 100 г яблок

  • 30 мл оливкового масла

  • 1 ч.л. французской горчицы

  • сок половины лимона

  • по вкусу соль

Способ приготовления:

Почистите и нарежьте "жульеном" (соломкой) морковь, сельдерей и яблоки. Далее приготовьте заправку для салата. Для этого смешайте оливковое масло, лимонный сок и горчицу. Полейте заправкой салат и хорошо перемешайте.

Узвар с розмарином

Ингредиенты:

Вкусный пост: рецепты от известного кулинара

Узвар с розмарином

Фото: klopotenko

  • 500 г сухофруктов (яблоки, груши, сливы)

  • 2-3 ст. л. сахара

  • 4 большие веточки розмарина

Способ приготовления:

Хорошо промойте сухофрукты. Затем выкладите в кастрюлю и залейте холодной водой. Доведите до кипения и добавьте сахар. Снимите с огня и добавьте крупно порезанные веточки розмарина. Закройте крышкой и дайте настояться.

Еще больше простых и полезных рецептов блюд смотрите тут.

Как сообщал OBOZREVATEL, собрал топ-3 простых диетических блюда, которые состоят из полезных и в то же время вкусных ингредиентов.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Смачні рецепти з усього світу на будь-який смак.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения