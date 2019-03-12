Вкусный пост: рецепты от известного кулинара

C 11 марта для всех православных христиан начинается Великий пост, который продлится до Пасхи. Согласно традициям, на это время нужно исключить из меню все мясные, молочные блюда, яйца и все другие продукты, которые содержат в своем составе эти ингредиенты. Разрешено есть только рыбные блюда и только по особым дням. Но это совсем не значит, что нужно отказывать себе в чем-то вкусном.
В этом также абсолютно уверен известный кулинарный эксперт и шеф-повар Евгений Клопотенко, который опубликовал подборку постных блюд на своем сайте.
Грибная юшка с сельдереем
Ингредиенты:
Грибная юшка с сельдереем
Фото: klopotenko
200 г белых грибов
1 шт. лука
3 шт. картофеля
100 г сельдерея
1 ст. л. подсолнечного масла
3-4 веточки укропа
по вкусу соль и перец
Способ приготовления:
Разогрейте духовку до 180 градусов. Заверните сельдерей в фольгу, посолите и отправьте в духовку на полтора часа.
Помойте грибы, нарежьте на кусочки среднего размера. Лук очистите и мелко порежьте. Обжарьте грибы и лук на сковородке с подсолнечным маслом, пока лук не станет прозрачным.
Налейте в кастрюлю 1 литр воды и доведите до кипения. Добавьте картофель, порезанный небольшим кубиком, луково-грибную поджарку и запеченный сельдерей. Варите юшку до готовности картофеля. В конце приготовления добавьте мелко порезанный укроп.
Постный борщ с вяленой грушей
Ингредиенты:
Постный борщ с вяленой грушей
Фото: klopotenko
2 л воды
1 шт. свеклы
1 шт. луковицы
1 шт. моркови
2 шт. картофеля
150 г капусты
2 ст. л. томатной пасты
2 шт. грушы вяленой
1 ст. л. сахара
2 шт. лаврового листа
2 зубка чеснока
2 ст. л. подсолнечного масла
по вкусу соль и перец
Способ приготовления:
Помойте свеклу и запеките в духовке в течение полутора часов. Затем дайте остыть, очистите и натрите на крупной терке.
Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом. Потрите морковь, мелко порежьте лук и обжарьте (2-3 минуты). Далее добавьте тертую свеклу и тушите еще 2 минуты. Затем добавьте томатную пасту и сахар и продолжайте тушить.
Почистите картошку и порежьте кубиком небольшого размера. В кастрюлю налейте воду, выложите картофель, лавровый лист и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите еще 5 минут. Добавьте тонко нашинкованную капусту и варите в течение 15 минут.
Затем добавьте овощную поджарку и порезанную тонкими слайсами грушу, варите еще 5-7 минут. Посолите и поперчите по вкусу. В конце приготовления добавьте чеснок.
Салат с гречкой и солеными огурцами
Ингредиенты:
Салат с гречкой и солеными огурцами
Фото: klopotenko
250 г гречки
200 мл свекольного сока
100 г огурца соленого
10 г перца чили
1 ст. л. семен тыквы
2 ст. л. подсолнечного масла
20 г петрушки
по вкусу соль
Способ приготовления:
Выдавите сок из свеклы при помощи соковыжималки. Если у вас ее нет, вы можете просто натереть свеклу на мелкой терке и отжать сок через сито.
Гречку переберите и промойте. Залейте свекольным соком и оставьте при комнатной температуре на 4-6 часов, чтобы гречка разбухла. Готовую гречку переложите в салатник, добавьте соленые огурцы, порезанные крупным кубиком, тонкие кружочки перца чили и тыквенные семечки.
Приготовьте соус для салата. Перебейте в блендере листья петрушки с солью и подсолнечным маслом до однородной консистенции. Подавайте салат с соусом. При необходимости добавьте соль.
Салат с сельдереем
Ингредиенты:
Салат с сельдереем
Фото: klopotenko
100 г моркови
100 г кореня сельдерея
100 г яблок
30 мл оливкового масла
1 ч.л. французской горчицы
сок половины лимона
по вкусу соль
Способ приготовления:
Почистите и нарежьте "жульеном" (соломкой) морковь, сельдерей и яблоки. Далее приготовьте заправку для салата. Для этого смешайте оливковое масло, лимонный сок и горчицу. Полейте заправкой салат и хорошо перемешайте.
Узвар с розмарином
Ингредиенты:
Узвар с розмарином
Фото: klopotenko
500 г сухофруктов (яблоки, груши, сливы)
2-3 ст. л. сахара
4 большие веточки розмарина
Способ приготовления:
Хорошо промойте сухофрукты. Затем выкладите в кастрюлю и залейте холодной водой. Доведите до кипения и добавьте сахар. Снимите с огня и добавьте крупно порезанные веточки розмарина. Закройте крышкой и дайте настояться.
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