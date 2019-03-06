Начинки для блинов: Седокова раскрыла секрет вкусного угощения

Украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова поделилась любимыми рецептами блинов на Масленицу.

Об этом эпатажная звезда написала в своем Telegram-канале, предложив поклонникам использовать разнообразные начинки под лакомство, особенно, если икра уже надоела.

Блины с банановой начинкой

Vpuzo

Ингредиенты:

Сливки 35% жирности – 1 стакан;

Ванильный экстракт – по вкусу;

Банан – 3 шт;

Сахар – 3 ст. л.

"Взбейте сливки с сахаром и ванильным экстрактом, бананы размягчите до пюре. Добавьте банановое пюре и еще раз хорошо взбейте", – отметила Седокова.

Блины с грибной начинкой

Афиша-Еда

Ингредиенты:

Шампиньоны – 250 г;

Твердый сыр – 120 г;

Молоко – 100 мл;

Луковица – 1 шт;

Мука – 1 ст. л.;

Сметана – 1 ст. л;

Перец, соль - по вкусу.

"Обжарьте на растительном масле мелко порезанные грибы с луком. Посыпьте их мукой, перемешайте, добавьте молоко, сметану и специи. Доведите до однородной массы и до кипения", – рассказала певица.

Блины с красной рыбой

cookpad

Ингредиенты:

Мягкий плавленый сыр;

Слабосоленая красная рыба (форель или семга);

"Филе рыбы мелко нарезать и смешать с сыром. По желанию можно добавить зелень", – рассказала Седокова.

Блины с карамельной начинкой

Ингредиенты:

Сахар – 4 ст. л.;

Вода - 0,5 л;

Ваниль - 0,5 г.

"На дно сковороды кладем сахар, ваниль, воду и топим сахар, варим до светло-коричневого цвета", – рассказала Седокова.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, какие ошибки допускают хозяйки при готовке блинов на Масленицу.

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