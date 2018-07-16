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Ирина Говоруха
Ирина Говоруха
Писатель, блогер, журналистВсе статьи автора

Уйти от ребенка равносильно уйти без одной ноги

1.2т

От моей знакомой муж ушел, когда ребенку исполнилось шесть месяцев. Сперва перебрался спать на кухню, упрекнув, что не высыпается и что дальше так продолжаться не может. Ведь у него ответственная работа: подрядчики, инженеры, сметы и договора. Затем обвинил в потере женственности. И каблуки не носит, и волосы не завивает. Стал приходить поздно. Достали купания, вечерние концерты, животики, кабачковое пюре, прорезыватели и горшки. Полная ванна пеленок. Ночной ор. Поликлиники. Поэтому быстро сварганил себе романчик с главбухшей и расцвел, как майская роза. Подстригся, приосанился, прибарахлися. Ловко замял свои отцовский долг и откланялся. Ведь жизнь не сводится к "ушатыванию" младенца.

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Любовная переписка

Недавно услышала прелюбопытную мысль о том, что дети после развода должны оставаться с тем членом семьи, кому на данном этапе лучше. К примеру, с папой, у которого нарисовалась новая любовь. Не факт, конечно, что каждая мама на это пойдет, но все же… А то получается, у него все в шоколаде, а женщина сидит у разбитого корыта, да еще с детьми, комплексами и исполосованным сердцем. В декретном отпуске, без денег и работы. Мужчина отчаливает завоевывать новые земли, а женщина прозябает на выжженной земле. Он скачет козликом, любовно поправляя причандалы в штанах, а ей поднимать детей, работая на трех работах. Как здесь устраивать личную жизнь? Когда ходить на свидания? Поэтому, логично и справедливо, чтобы наследники находились со счастливым женихом-папой. Ему же не надо мотаться по экспресс свиданиям и принимать приглашения на кофе и на дискотеки. У него уже и так всё есть, а маме ой как надо отдохнуть, почувствовать себя привлекательной и желанной! Кроме того, она будет приходить к малышу не раз в неделю, как в лучшем случае родной отец. Она станет проведывать ребенка ежедневно. Готовить ему любимые запеканки, читать Мойдодыра и играть в фиксиков. В итоге малыш больше выиграет, чем потеряет.

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Однажды была свидетелем того, как женщина после тяжелых родов оставила малыша на папу и улетела в Арабские Эмираты приходить в себя. Она отсутствовала две недели, и все это время он вставал по ночам, стерилизовал бутылочки и пел "Ложкой снег мешая".

В прибрежных водах Антарктики живут королевские пингвины, считающиеся лучшими отцами. Как только самка снесет яйцо, его сразу же забирает под свое крыло глава семейства. Греет, не сходя с места целых два месяца, пока супруга отъедается и восстанавливается после "родов". Затем мама и папа воспитывают детеныша вместе.

Мне нравится практика шведов. После развода дети живут и с тем и другим родителем попеременно. Неделю у одного, неделю у второго. Мне нравятся ответственные люди, способные отвечать за свои поступки. Умеющие быть отцами и матерями до конца. Даже если разлюбили, разочаровались, разошлись. Ведь уйти от ребенка равносильно уйти без одной ноги, с одним полушарием и половиной сердца.

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Ирина ГоворухаИрина Говоруха
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Источник:Facebook Ирины Говорухи
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