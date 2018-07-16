От моей знакомой муж ушел, когда ребенку исполнилось шесть месяцев. Сперва перебрался спать на кухню, упрекнув, что не высыпается и что дальше так продолжаться не может. Ведь у него ответственная работа: подрядчики, инженеры, сметы и договора. Затем обвинил в потере женственности. И каблуки не носит, и волосы не завивает. Стал приходить поздно. Достали купания, вечерние концерты, животики, кабачковое пюре, прорезыватели и горшки. Полная ванна пеленок. Ночной ор. Поликлиники. Поэтому быстро сварганил себе романчик с главбухшей и расцвел, как майская роза. Подстригся, приосанился, прибарахлися. Ловко замял свои отцовский долг и откланялся. Ведь жизнь не сводится к "ушатыванию" младенца.

Новости Любовная переписка

Недавно услышала прелюбопытную мысль о том, что дети после развода должны оставаться с тем членом семьи, кому на данном этапе лучше. К примеру, с папой, у которого нарисовалась новая любовь. Не факт, конечно, что каждая мама на это пойдет, но все же… А то получается, у него все в шоколаде, а женщина сидит у разбитого корыта, да еще с детьми, комплексами и исполосованным сердцем. В декретном отпуске, без денег и работы. Мужчина отчаливает завоевывать новые земли, а женщина прозябает на выжженной земле. Он скачет козликом, любовно поправляя причандалы в штанах, а ей поднимать детей, работая на трех работах. Как здесь устраивать личную жизнь? Когда ходить на свидания? Поэтому, логично и справедливо, чтобы наследники находились со счастливым женихом-папой. Ему же не надо мотаться по экспресс свиданиям и принимать приглашения на кофе и на дискотеки. У него уже и так всё есть, а маме ой как надо отдохнуть, почувствовать себя привлекательной и желанной! Кроме того, она будет приходить к малышу не раз в неделю, как в лучшем случае родной отец. Она станет проведывать ребенка ежедневно. Готовить ему любимые запеканки, читать Мойдодыра и играть в фиксиков. В итоге малыш больше выиграет, чем потеряет.

Однажды была свидетелем того, как женщина после тяжелых родов оставила малыша на папу и улетела в Арабские Эмираты приходить в себя. Она отсутствовала две недели, и все это время он вставал по ночам, стерилизовал бутылочки и пел "Ложкой снег мешая".

В прибрежных водах Антарктики живут королевские пингвины, считающиеся лучшими отцами. Как только самка снесет яйцо, его сразу же забирает под свое крыло глава семейства. Греет, не сходя с места целых два месяца, пока супруга отъедается и восстанавливается после "родов". Затем мама и папа воспитывают детеныша вместе.

Мне нравится практика шведов. После развода дети живут и с тем и другим родителем попеременно. Неделю у одного, неделю у второго. Мне нравятся ответственные люди, способные отвечать за свои поступки. Умеющие быть отцами и матерями до конца. Даже если разлюбили, разочаровались, разошлись. Ведь уйти от ребенка равносильно уйти без одной ноги, с одним полушарием и половиной сердца.