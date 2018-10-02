Жизнь состоит из взлетов и падений, из вдохов и выдохов, из кризисов и выходов из них. В отношениях то же самое.

Семь этапов, семь ступеней, семь переломных моментов. Дойдем мы до конца или на каком-то этапе споткнемся и слетим, не знает никто.

Знакомство. Встреча глаз, стрела амура, ток по венам, а с ним бабочки - махаон, капустница и тигровый парусник, порхают в животе. Она принцесса, он король. Ее переход на сопрано, когда нервничает, отнюдь не истеричная натура, а мелодичные нотки в голосе. Он не хамоватый мужлан, а брутальный мачо. Они идеальны друг для друга под любым углом.

Но через время включается привычка. Грани идеальности стираются, краски блекнут, бабочки выходят на взлет все реже. И уже не каждый раз восхищение от его брутальных выходок заставляет ее терять сознание, а рататуй на ужин при свечах из бразильской капусты с соусом бешамель, уже не так вызывает его восторг. Привыкаешь. Придаешь всему естественную форму. Обычную и привычную.

И тут на сцену выходит переломный момент. А это самый сложный период в отношениях. Глаза начинают открываться. Его бруталность оказывается обычной невоспитанностью, ее сопрано, таки истеричностью. Он плямкает и чешет постоянно пах, она оставляет свои волосы на расческе и три часа может говорить по телефону ни о чем, что жутко его бесит. Куда-то улетучивается образ мачо и образ принцессы, появляются обычные люди, которые стоят вплотную друг к другу, с массой недостатков, которых раньше не было. Или же были, но не просматривались. Ведь глядя на солнце не видишь луну и наоборот...

Именно в этот момент начинается самый пикантный период - кризис. Кризис, о котором вопят все душеведы. Он козел, она дура... "Ты мне жизнь испортил" или "Как я с такой чокнутой связался".

Очень часто до следующего этапа и не дотягивают, разрушая то строение, которое зародилось с взгляда, тока, бабочек... Но!

Если пережить и не застрять на этом этапе, обязательно наступит следующий...

Терпение. Рядом бегают дети, совместная квартира или особняк, машина на колесах, либо стиральная, налажен быт, правда уже без бразильской капусты и соуса бешамель.

Терпишь. Перестаешь замечать его плямканье, он смирился с волосами в расческе. В чем-то становишься мягче, где-то уступаешь. Терпение - это огромнейшая аскеза, которая может длиться годами. У кого-то камнем висит на шее притягивая к земле, и тогда уход налево идеально-мнимый выход, а кому-то из этого же камня выстраиваются ступени вверх для того, чтоб перейди на следующий этап.

Новости Какие отношения не ведут к браку

Этап отдачи. Да, в какой-то момент ты понимаешь, что отдавать не так сложно, а может даже легче, чем брать. Эмоции совсем другие, ощущения новые и ты отдаешь.

Появляются опять свечи и рататуй от нее, а к ним на стол в вазу падает букет из полевых ромашек от него. Она опять начинает видеть в нем того брутала, с которым когда-то познакомилась, правда, слегка уставшего от жизни, и ей все чаще хочется поддержать его за крепкую руку, а не повиснуть на ней. Он же снисходительно не обращает внимания на ее вечный треп по телефону, более того, варит кофе и несет его на балкон к очередной сигарете, зная, как она любит совмещать эти вреднейшие привычки...

И вот тут стирается грань. Отдача перерастает в крепкую дружбу. Да, именно в дружбу, и вот только после нее, как бы вы сейчас не удивились, и наступает любовь. Та любовь, о которой мы мечтаем в самом начале этого пути.

Если мы слетаем с него где-то в середине, то иногда так и не познаем, что же это за истинное чувство из книг. Та высокая эмоция, которая несет в себе бескорыстность, отдачу и принятие... Принятие с обеих сторон.