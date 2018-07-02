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Марьяна Владимирова
Марьяна Владимирова
Ведущая "Овсянка-шоу" на Мелодія FMВсе статьи автора

С широко открытыми глазами

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"Я и правда так выгляжу?" Это вместо "привет" я услышала от Юльки в трубке.

Оказывается Юлька посмотрела видео себя с какого-то праздника. Понятное дело, у всех у нас есть куча фоток и видео, где есть мы, но это же снимается так просто. Чтобы когда-нибудь потом, может быть… Ну, понятное дело лучшие фото уже загружены в фейсбук, а те другие… да кто там к ним присматривается…

В общем, Юлька вдруг увидела как выглядит со стороны на самом деле. Не принимая выигрышных поз и не изображая красавицу-милашку… и пришла в ужас. Оказалось, ей срочно нужно худеть, у нее ужасный цвет лица и цвет волос ей совершенно не подходит. И вдруг обнаружилось, что ее шкаф забит, а модных вещей там не наблюдается, да и ходит она каждый день в чём-то невзрачном, а всем, наверное, кажется, что в одном и том же. Короче говоря, из всего этого вырисовывался вопрос - куда бежать, а точнее, что со всем этим делать. При чём, чтобы быстро и результативно.

У моей мамы на работе была коллега, которая всегда пользовалась помадой не глядя в зеркало. А на недоумённые взгляды отвечала – "Я что, не знаю, где у меня губы?". Вот так и мы частенько. Хотя вроде бы вся жизнь проходит перед зеркалом, но на самом деле, ничего не видишь. Потому что, ну всё же и так понятно. Ну что там может поменяться за последние 10 лет. И, хорошо, если однажды, вдруг, как Юлька, заметишь, что что-то срочно надо менять…

К стати, наши друзья психологи, советуют выпроводить всех из дома и раздеться перед зеркалом. Если страшно, налить себе бокал вина. Дальше, будем стараться найти самое красивое в своей внешности и любить себя за это. Ну, а недостатки, будем надеяться, подтолкнут к решительным действиям.

Юлька решила кардинально сменить имидж. Грустный русый цвет волос сменился пшеничным. Шкаф разобрала по принципу японской уборки по Мари Кондо – всё что не радует – тому здесь не место. С новыми вещами не спешит. Ходит по магазинам и меряет то, что на первый взгляд совсем для нее не привычно (ещё один совет от психологов). В общем, ищет себя. Но главное, в глазах появился задорный блеск, а в зеркале отражается красивая молодая женщина. Ее Юлька теперь очень ясно видит.

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Марьяна ВладимироваМарьяна Владимирова
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