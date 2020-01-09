Не делайте так: топ-3 женские вещи, которые отпугивают мужчин

Никто не станет отрицать, что, состоя в серьезных отношениях, часто приходится закрывать глаза на многие недостатки своей второй половины.

Однако существуют такие вещи, с которыми крайне сложно примириться. Сегодня OBOZREVATEL расскажет, что в женщинах способно сильнее всего напугать мужчин.

Сумочка

фото: moskvichmag.ru

Чего только не найдешь в обычной женской сумочке: иногда складывается впечатление, что внутри нее не просто косметичка или кошелек, а целый десяток кирпичей. Именно поэтому женщины часто совершают ошибку, отдавая свой аксессуар мужчине. При этом импозантный джентльмен с изящной сумочкой в руках выглядит, как минимум, странно. Старайтесь не обременять своего мужчину такой ношей, а если все-таки очень нужно, хотя бы положите свою сумочку в пакет.

Бюстгальтер

фото: Depositphotos

Не поверите, но этот один из самых привлекательных предметов женского белья способен по-настоящему смутить мужчину – в тот момент, когда его нужно снимать. В последнее время появляются все новые разновидности застежек, с которыми даже девушка не всегда справится с первого раза. Поэтому отнеситесь к своему мужчине с пониманием, если у него возникнут трудности с расстегиванием даже обычного бюстгальтера.

Женские слезы

фото: lastworldnews.ru

Когда женщина начинает плакать навзрыд, это вводит в ступор мужчину. Боясь поступить неправильно, он просто не знает, что лучше сделать: успокоить, пожалеть или уйти, оставив даму одну и не обращая на нее внимания. Женщины, в свою очередь, часто обижаются на то, как любимый человек реагирует на слезы. В итоге получается замкнутый круг.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был опубликован список песен, которые не рекомендуется слушать во время секса. Рейтинг насчитывает 112 композиций, а его продолжительность составляет более шести часов.

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