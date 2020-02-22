Часто бывает так, что в начале отношений все легко и идеально, но со временем женщина начинает замечать, что ее любимый мужчина как будто потерял к ней интерес и больше не хочет проводить время вместе.

Он не спрашивает о том, как прошел ее день, о чем она думает и почему неожиданно сменила прическу. Отчего так бывает: OBOZREVATEL предлагает своим читательницам узнать, что выводит мужчин из себя, чтобы больше никогда так не поступать с любимым человеком.

Это бесит мужчин: как нельзя поступать с любимым pixabay.com

1. Чрезмерная критика

Даже если мужчина в чем-то ошибся, не нужно сразу же атаковать его критикой. Если вы будете чрезмерно критиковать своего мужчину, это будет занижать его самооценку и вскоре такие отношения ему приедятся. Подумайте, может, лучше спокойно обсудить все моменты и разногласия, чтобы все в результате остались счастливы.

2. Навязчивость

По своей природе мужчине нравится добиваться женщины. Дама не должна быть доступной и следить за избранником, как за ребенком. Не душите мужчину излишней заботой и любовью, это может его отпугнуть.

pixabay.com

3. Вас не устраивает ваша внешность

Если женщина не принимает себя и постоянно стремится найти в себе недостатки, это вряд ли понравится хоть какому-то мужчине. Девушке стоит быть уверенной в себе, излучать улыбку и счастье. К такой женщине тянутся не только мужчины, но и женщины, это замечательный пример для подражания. Хорошо, если вы показали себя так в начале знакомства, но и дальше вести себя соответственно тоже очень важно.

4. Мужчина не может чувствовать себя самим собой

В начале отношений влюбленные мужчины стараются все свое время проводить рядом с любимой, но понемногу чувства утихают и каждому нужен небольшой отдых. Мужчинам – в основном, больше, тем более они не так чувственны и эмоциональны, как представительницы прекрасного пола, поэтому может возникать некоторое недопонимание.

pixabay.com

Так, дамы могут проявлять требовательность, чтобы любимый человек уделял заботу и внимание едва ли не каждый день. Но когда мужчина осознает, что ему надо откликаться на любое требование девушки, он постепенно начинает терять интерес, поскольку пытается подстраиваться под нее и не может чувствовать себя самим собой.

5. Вы держите дистанцию

Если и прошлые отношения были неудачными, это вовсе не значит, что в этот раз все повторится. Если мужчина станет замечать, что вы держите дистанцию, не подпуская его к себе, рано или поздно ему надоедят такие отношения. Вы можете продолжать бояться и жить в одиночестве, но можете рискнуть и почувствовать себя по-настоящему счастливой.

Ранее OBOZREVATEL писал, что был назван неожиданный секрет счастливых отношений.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.