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13 января • обновлено в 11:59
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"Мы стали чужими": принц Уильям прокомментировал раздор в королевской семье

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Герцог Кембриджский Уильям впервые прокомментировал решение своего брата, принца Гарри, и его супруги Меган Маркл сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи.

Так, в интервью изданию The Sunday Times он заявил, что глубоко опечален сложившейся ситуацией. А также отметил, что они с братом давно стали чужими людьми.

Принц Уильям и принц Гарри

Принц Уильям и принц Гарри

"На протяжении всей нашей жизни я был рядом с моим братом, положив ему руку на плечо. Я больше никогда не смогу его обнять — мы стали совершенно чужими. Мне грустно из-за этого", — поделился принц Уильям.

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Кроме того, он добавил, что надеется на то, что настанет время и они снова объединятся.

Принц Уильям, принц Гарри, Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Принц Уильям, принц Гарри, Меган Маркл и Кейт Миддлтон

"Все, что мы можем сделать, все, что я могу сделать — это пытаться поддержать их (герцогов Сассекских. – Ред.) и надеяться на то, что настанет время, когда мы снова объединимся. Мне хочется, чтобы мы все были командой", — подытожил герцог Кембриджский.

Также OBOZREVATEL решил вспомнить, кто из представителей монарших семей, кроме принца Гарри и его супруги Меган Маркл, в свое время решил отказаться от своих титулов и привилегий.

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Автор
Кристина Долматова
Персоны
Принц Уильям Принц Гарри Меган Маркл
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