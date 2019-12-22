Подготовка к Рождеству: королевская семья Великобритании умилила сеть новыми фото

Королевская семья Великобритании во главе с Елизаветой II показала, как отмечает Рождество.

На официальной странице Букингемского дворца опубликована серия милых фотографий, на которых в центре внимания – принц Джордж.

В частности, королевские фотографы сделали семейное фото, на котором присутствовали королева Елизавета, принц Чарльз и принц Уильям с сыном.

Королевская семья готовит пудинги twitter/kensingtonroyal

Новости В сеть случайно слили редкое фото принца Уильяма и Кейт Миддлтон с детьми

Их сфотографировали в тот момент, когда маленький Джордж готовил рождественские пудинги в одном из роскошнейших залов дворца.

Взрослые с теплыми улыбками наблюдали за юным повором. Угощения передали в благотворительный фонд "Королевский британский легион" для одиноких ветеранов вооруженных сил.

Принц Джордж готовит пудинги twitter/kensingtonroyal

Королевская семья – рождество twitter/kensingtonroyal

An excerpt from Queen Victoria’s diary on 24 Dec 1840 gives us a glimpse into her Christmas: “I then arranged the present tables for Albert & Mama with 2 fine Christmas trees.” In the spirit of Victoria, we’ve been busy decking the halls of her former home at #KensingtonPalace 🎄 pic.twitter.com/q6JLkzaiOL — Historic Royal Palaces (@HRP_palaces) December 20, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети с подозрением заметили, что Кейт Миддлтон отстранилась от супруга принца Уильяма во время рождественского выпуска кулинарного шоу телеведущей Мэри Берри.

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