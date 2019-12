Подготовка к Рождеству: королевская семья Великобритании умилила сеть новыми фото

Королевская семья Великобритании во главе с Елизаветой II показала, как отмечает Рождество.

На официальной странице Букингемского дворца опубликована серия милых фотографий, на которых в центре внимания – принц Джордж.

В частности, королевские фотографы сделали семейное фото, на котором присутствовали королева Елизавета, принц Чарльз и принц Уильям с сыном.

Их сфотографировали в тот момент, когда маленький Джордж готовил рождественские пудинги в одном из роскошнейших залов дворца.

Взрослые с теплыми улыбками наблюдали за юным повором. Угощения передали в благотворительный фонд "Королевский британский легион" для одиноких ветеранов вооруженных сил.

An excerpt from Queen Victoria’s diary on 24 Dec 1840 gives us a glimpse into her Christmas: “I then arranged the present tables for Albert & Mama with 2 fine Christmas trees.” In the spirit of Victoria, we’ve been busy decking the halls of her former home at #KensingtonPalace 🎄 pic.twitter.com/q6JLkzaiOL