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22 декабря • обновлено в 14:23
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Подготовка к Рождеству: королевская семья Великобритании умилила сеть новыми фото

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Королевская семья Великобритании во главе с Елизаветой II показала, как отмечает Рождество.

На официальной странице Букингемского дворца опубликована серия милых фотографий, на которых в центре внимания – принц Джордж.

В частности, королевские фотографы сделали семейное фото, на котором присутствовали королева Елизавета, принц Чарльз и принц Уильям с сыном.

Королевская семья готовит пудинги

Королевская семья готовит пудинги

twitter/kensingtonroyal

Новости
В сеть случайно слили редкое фото принца Уильяма и Кейт Миддлтон с детьми

Их сфотографировали в тот момент, когда маленький Джордж готовил рождественские пудинги в одном из роскошнейших залов дворца.

Взрослые с теплыми улыбками наблюдали за юным повором. Угощения передали в благотворительный фонд "Королевский британский легион" для одиноких ветеранов вооруженных сил.

Принц Джордж готовит пудинги

Принц Джордж готовит пудинги

twitter/kensingtonroyal

Королевская семья – рождество

Королевская семья – рождество

twitter/kensingtonroyal

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети с подозрением заметили, что Кейт Миддлтон отстранилась от супруга принца Уильяма во время рождественского выпуска кулинарного шоу телеведущей Мэри Берри.

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Читайте все новости по теме "Рождество" на OBOZREVATEL.

Автор
Дмитрий Гриневич
Тема
Рождество
Персоны
Елизавета II Принц Уильям принц Джордж принц Чарльз
Место
Великобритания
Теги
фотосессия фотографии
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